我是廣告 請繼續往下閱讀

師生緣分逾60年 王金平：他是絕頂聰明的學生

從打架少年到誠信典範 一諾千金的轉變

潤泰集團總裁尹衍樑於今（26）日凌晨4時許辭世，享壽76歲，消息震撼政商學界。而在尹衍樑人生低谷時，曾經拉了他一把的恩師王金平，稍早受訪時表示，尹衍樑的離世不僅是企業界損失，更是「國家的損失、社會的損失」，不過尹衍樑一生的成就非常圓滿，王金平也「以他為榮」。王金平回憶，尹衍樑早年雖曾年少氣盛，但進入社會後持續自我精進，不僅完成學業，更一路取得博士學位，甚至還赴美深造。他強調，尹衍樑在事業經營上展現極高智慧，同時具備慈悲心，長期投入公益，受惠者遍及各個領域。王金平說，尹衍樑一生的成就「令人感念、甚至讚嘆」，所以才說，他的離開是社會與國家的損失。談及兩人關係，王金平指出，他於民國54年擔任尹衍樑導師，至今已長達61年。他形容尹衍樑「絕頂聰明」，同時又富有正義感，也懂得體諒他人，呈現出一個最完美的人生狀態。王金平表示，尹衍樑後來在工程、文學、生技、投資等領域皆有傑出表現，一生成就非常圓滿，「我們有這個緣分，我也以他為榮」。外界關心尹衍樑年少時的打架事件，王金平則直言，那個是小時候的事了，難免年少氣盛，至於發生衝突的原因，他也不清楚，事發當下除了給尹衍樑關懷、幫忙處理傷口，最主要還是勸導要求進步、求上進，而尹衍樑也承諾不再打架，此後確實再也沒有發生類似事件，王金平強調，尹是個「一諾千金」的人。王金平指出，尹衍樑不僅創辦潤泰集團，也長期投入公益與國際學術貢獻，包括唐獎設立、工研院院士，同時也是俄羅斯國際工程院的榮譽院長，影響力遍及國內外，每個領域都非常傑出，是一個圓滿的成就。最後，王金平也祝福尹衍樑，由諸佛菩薩引領至極樂世界，未來若有機緣，再來幫助國家、社會。