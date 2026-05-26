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孟加拉麻疹疫情數10年來最嚴重 歐洲病例數比前一個月上升

孟加拉正面臨數十年來最嚴重的麻疹疫情之一。根據當地衛生部門最新統計，自今年3月中旬疫情擴大以來，至今已有超過500名兒童死亡，疑似病例突破6.2萬例。疾管署今（26）日表示，考量國際組織協助、加上國內群體免疫力超過97%，「目前沒有要提高旅遊疫情警示。」根據孟加拉當地衛生部門最新統計，自今年3月中旬疫情擴大以來，至今已有超過500名兒童死亡，疑似病例突破6.2萬例，實驗室確診病例也超過8400例。疾管署疫情中心副主任李佳琳提到，亞洲的麻疹日本今年迄今已累計479例個案，超過去年全年病例數，近2週增幅趨緩，又以東京都、神奈川縣、琦玉縣為多。孟加拉部分則是今年3月加強監測，記錄6萬540例疑似病例，累計逾512例死亡個案，為數10年來最嚴重疫情，有81%病例為5歲以下兒童，全國行政區均受影響，達卡地區是最為嚴峻。而東南亞國家，包括越南、泰國、印尼等持續報告病例，也輸出至其他國家。李佳琳說，今年歐洲3月共12國報告172例個案，病例數較前一個月上升；以保加利亞、義大利為多。美洲則是累計16個國家／地區，報告2萬332確診病例，較去年同期大幅增加。以墨西哥、瓜地馬拉、美國及加拿大為多。疾管署副署長曾淑慧說，針對孟加拉疫情，無論是世界衛生組織或聯合國兒童基金會等都有相關調查，認為可能與兒童麻疹疫苗在新冠疫情期間的疫苗接種中斷，造成免疫缺口、成為麻疹疫情發生的重要原因之一。曾淑慧指出，疾管署在4月底時已將旅遊警示列為第二級，考量目前國際組織的協助，加上國內的群體免疫力可超過97%，目前沒有要提高旅遊疫情警示。