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民進黨台北市長參選人沈伯洋近日透露，自己因為買台積電股票，存款一度剩18萬元，為了選戰向銀行貸款200萬元。不料，財產申報被挖出夫妻倆名下資產近1500萬，妻還買了特斯拉，遭轟「裝窮」。對此，律師李怡貞發文為昔日喊冤，「人家只是不願意賺，而不是沒能力！」李怡貞在臉書發文表示，沈伯洋妻子不過是利用舊換新方案買車，卻被對手放大檢視狠狠批判，「為什麼我始終不想走政治？有夠恐怖！」李怡貞指出，沈伯洋夫妻倆都是非常有法學實力的律師前輩，以兩人的資歷與能力，若真想賺錢絕對不是難事，但是兩人已經40多歲，名下財產卻只有一張台積電股票與18萬元的存款，這便足以證明他們「志不在律師，沒有律師發大財的實力」。李怡貞強調，「人家只是不願意賺，而不是沒能力」，願意投入公共事務、想讓台灣更好，需要付出很大代價，「不是任何人都能做得到。」