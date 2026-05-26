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▲楊祐寧熱愛運動。（圖／記者朱永強攝）

楊祐寧今（26）出席運動品牌KPLUS新品發表會，4月才完賽226公里鐵人三項的他，分享比賽時騎腳踏車最難熬，尤其第二趟非常想睡覺，只能中途停下來洗把臉再出發，老婆也現身替他加油，楊祐寧幽默說，「對，她是在我騎車中途有個包子店，買包子給我吃，加油一下，很好玩。」楊祐寧剛完成226公里的鐵人三項，他分享在騎車的時候一度打嗑睡，需要停下來休息、洗個臉再出發，老婆也在他騎車路段時現身加油，楊祐寧笑說那邊剛好有個包子店，老婆去買包子給他吃，順便加油一下，非常有趣，他認為跑步則是最辛苦的，只能靠意志力完成。前半年楊祐寧幾乎投入備賽，每天4、5點就起床，有時候不小心把壓力帶回家，講話稍微不耐煩還被老婆罵，不過楊祐寧誇獎老婆其實很會游泳，也一直鼓勵她參加接力賽，但目前老婆還沒被他說動。楊祐寧的小兒子去年出生，目前9個月正是調皮需要陪玩的時候，被問到比賽跟帶小孩哪個比較累？楊祐寧嘴角抽動，看起來心中已有答案，但還是說，「比賽還是比較累啦！」並表示帶小孩雖然累，但過程依舊可以發現很多新奇的事情，每天都是驚喜。至於2個女兒會不會吃弟弟的醋？楊祐寧說不會，反而女兒們對弟弟的愛意非常濃烈，「她們愛到...會舔弟弟！我在旁邊看都會提醒她們輕一點，很髒。」楊祐寧以電影《泥娃娃》入圍台北電影獎最佳男主角，他今也開心說，由於《泥娃娃》是類型片，這樣的片種入圍讓他更開心，代表獎項的包容度更廣了。他也預計7月要回歸本業，進組拍攝，至於元鍋的生意由姊姊負責，「很感謝找到很好的主廚、外場經理，一切都滿順利，也因為地點關係，多了新朋友，老顧客也很滿意，還是有以前的味道，也是因為我們家真的很想念爸爸，我跟我姊會聊，雖然爸爸不在，但這家店更有爸爸的感覺。」