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律師：恐違法收受政治獻金且犯公益侵占

違反《政治獻金法》，未經許可設立專戶而收受政治獻金者，處3年以下有期徒刑。若蕭旭岑指控收錢是請示過馬且捐給馬私人為真，馬英九未設政治獻金專戶卻接受政治獻金，處3年以下徒刑。 共犯刑法公益侵佔罪，處1年以上7年以下徒刑。若捐款被查出不是給馬私人，而是要捐給基金會，則侵占公益款若經請示馬董事長，馬英九則與蕭旭岑成為公益侵佔罪的共犯。

律師：應提出請示紀錄和收據

蕭旭岑收款後轉入馬英九私人帳戶存條等證明。 蕭旭岑請示馬英九的對話截圖或公文。 蕭旭岑稱未入帳的錢均公用的支出收據等證明。

馬英九基金會風波延燒，馬英九指控前執行長蕭旭岑、王光慈疑似貪汙，而這2人回應，台商現金捐款是捐給馬英九個人，並未入基金會帳戶，但330萬全數用於公務，且有向馬英九請示過。對此，律師黃帝穎今（26）日質疑，蕭旭岑說法形同把《政治獻金法》與公益侵占等法律風險推給馬英九，蕭旭岑應提出收款轉帳、請示紀錄與支出憑證等3項證據自清。黃帝穎今發文表示，蕭旭岑收台商錢的照片在馬英九基金會記者會上被揭發後，蕭旭岑回應，未入帳的捐款，是馬英九卸任禮遇將結束，部分企業與台商希望能捐給馬英九的錢，有向馬英九請示。黃帝穎認為，蕭旭岑說錢是捐給馬英九且經請示，此話形同轉將法律責任推給馬英九。黃帝穎指出，蕭旭岑稱收錢曾向馬英九請示，卻未依法入帳，害馬英九涉嫌《政治獻金法》及公益侵占罪2大罪嫌：黃帝穎再提到，蕭旭岑應提出3項關鍵證據，才能證明所言為真，不是卸責給馬的牽拖之詞：