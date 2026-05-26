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▲大墩國小在校園食材登錄平台上的湯品照片，一碗就有3顆脆丸。（圖／翻攝教育部校園食材登錄平台，2026.05.26）

30童搶9顆脆丸 教育局急補奶皇包

台中市長盧秀燕昨天上午才宣布下學期全市公私立國中小營養午餐免費，中午大墩國小的午餐湯品，就出現全班整鍋湯只有9顆小脆丸的奇景，午餐秒變抽籤大會。市議員陳俞融大酸「媽媽市長要不要先把丸子切碎，再分給全班30個小朋友？」教育局表示最初是團膳廠商疏失，部分老師沒處理好，將以加發奶皇包的方式補償學生，市長盧秀燕則指示對廠商記點。南屯區大墩國小家長在網路社群發文，指孩子發現昨天的午餐「整鍋冬瓜脆丸湯只有9顆小脆丸」，根本不夠分！老師只好以抽籤方式，決定全班近30 人誰能吃到，對照教育部校園食材登錄平台色香味俱全的照片，家長怒批營養午餐騙很大「不如都不要給」，已向1999專線反映。網友也挖苦「請中央制定貢丸分配辦法」、「9顆撈起來一開四，就有36份丸子」，該文章今天已撤文。陳俞融今（26）日質詢時指出，經她詢問校方，得知昨天有6個班級的午餐湯桶，脆丸數量明顯不足，原本應該要求團膳公司立即補足，但其中一個班級的老師，竟要求全班孩子以抽籤方式決定誰能吃到，她批評全市學童還沒開始吃免費營養午餐，就出現便宜行事的怪現象，讓家長很沒信心。市議員陳淑華擔心免費營養午餐實施後，品質會打折扣。盧秀燕說，團膳有太多人搶，她不擔心孩子吃不好，但擔心業者便宜行事、偷工減料，這個事件不只要彌補孩子，還要對廠商記點。教育局長蔣偉民表示，經教育局了解，是廠商打湯桶時沒將數量算清楚，中高低年級都有此現象，校方後續會依契約規定處理缺失，廠商將於明天以每名學生加發一顆奶皇包做為補救，教育局也會要求校方，應強化教師的認知，不能影響學生權益。