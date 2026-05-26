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▲近期狀況絕佳的台灣投手鄧愷威也很開心和激動，賽後與隊友一同慶祝，並和關門成功的桑塔擊掌擁抱，分享這份難得的榮耀。（圖／翻攝自轉播畫面）

休士頓太空人隊在美國陣亡將士紀念日（Memorial Day）迎來一場歷史性的勝利。太空人隊由先發投手今井達也（Tatsuya Imai）、左投歐克特（Steven Okert）以及在大聯盟初登板的新秀桑塔（Alimber Santa）聯手壓制，以9：0完封德州遊騎兵隊，並共同締造了一場無安打比賽（No-Hitter）。賽後台灣好手鄧愷威也步上球場和隊友享受這難得的榮耀時刻，並和關門成功的菜鳥桑塔（Alimber Santa）擊掌致意。這是太空人隊史第18次無安打比賽，也是隊史第5次由多名投手接力完成的「聯合無安打」。當比賽來到第九局，最後一名打者尼莫（Brandon Nimmo）遭到三振並挑戰自動好壞球系統（ABS）失敗，正式宣告紀錄達成，轉播畫面捕捉到太空人牛棚球員興奮地衝向場中。其中，近期狀況絕佳的台灣投手鄧愷威也很開心和激動，賽後與隊友一同慶祝，並和關門成功的桑塔擊掌擁抱，分享這份難得的榮耀。本場賽事充滿話題性，特別是擔任終結者的桑塔，他在上周末才剛被升上大聯盟，此役是他職業生涯的MLB初登板。桑塔成為自1900年以來，史上第一位在初登板就參與無安打比賽的投手。賽後桑塔難掩激動表示：「我不知道該怎麼形容我現在的感受……熱身時我知道無安打比賽正在進行，但我只專注於投好球並競爭，沒有去多想紀錄。」今井達也本廠投6局無失分，歐克特接手第7局，桑塔負責最後2局。遊騎兵整場比賽僅有一次擊球機率超過50%可能形成安打，且被太空人游擊手潘尼亞（Jeremy Peña）漂亮沒收。這是大聯盟自2024年9月4日後，時隔629天再次出現無安打比賽。太空人隊自1962年建隊以來，累積18場無安打比賽居全聯盟之冠，遙遙領先第二名洛杉磯道奇隊的13場。