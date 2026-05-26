智慧型手機幾乎天天都要充電，但你真的充對了嗎？外媒《BGR》整理常見手機充電5大迷思，指出鋰離子電池壽命會受到溫度、使用年限與充電習慣影響，若長期用錯方式，可能讓電池健康度提早下滑，甚至增加過熱風險。Apple官方也提醒，iPhone理想使用環境約為16°C至22°C，若在高於35°C的環境使用或充電，可能永久降低電池壽命。
迷思1：充電時絕對不能用手機？
不少人認為，手機邊充邊用一定會傷電池，但《BGR》指出，重點在於「用手機做什麼」，若只是看信、聽音樂、滑社群、瀏覽網頁等低負載操作，通常不至於直接傷害電池；真正要避免的是邊充電邊玩手遊、錄影、看高畫質串流影片等高負載行為，因為充電本身會產生熱量，高耗能操作又會讓處理器升溫，熱才是鋰電池老化的重要因素。若手機已經發燙，就應該停止使用、拔掉充電線，讓手機降溫。
迷思2：只要插得進去，什麼充電器都能用？
便宜、來源不明的充電器雖然「看起來能充」，但不代表安全，外媒提醒，劣質充電器可能電壓調節不穩，增加過熱、電池劣化、充電孔損耗，甚至內部零件短路風險。
台灣經濟部標準檢驗局提醒，選購快充型充電器時，應認明「商品檢驗標識」，確認廠商、型號、規格資訊清楚，並選擇具過充保護、過熱保護、短路保護等功能的產品；充電時周圍也應保持乾燥、通風良好，且不要在周圍放置易燃物。
迷思3：一定要用到0%再充電？
「電池要用到沒電再充」這套觀念並不適合現代智慧型手機。《BGR》指出，鋰離子電池不適合長期深度放電，電量接近0%時，電壓可能變得不穩，若經常讓手機完全沒電才充，反而會增加電池壓力。較好的方式是讓電量大致維持在20%至80%之間，不必每次都充到100%，也不需要等到完全沒電才插電。Samsung官方也指出，將最大充電量設定在80%、85%或90%，都有助於減少電池磨耗，重點是避免手機長時間維持在100%。
迷思4：手機整晚充電一定會過充？
現代手機多半具備充電保護機制，充到100%後不會像早期電池一樣持續過度充電，因此「整晚充電一定會過充」並不精確。問題在於，若每天都讓手機長時間維持在100%，可能增加電池壓力。Apple官方說明，「最佳化電池充電」是為了減少電池磨耗、延長壽命，原理是降低iPhone維持完全充飽的時間；功能啟用後，iPhone在特定情況下會延後充電超過80%。
迷思5：無線充電完全不傷電池？
無線充電方便但不代表完全沒有缺點，《BGR》指出，無線充電在能量轉換過程中效率通常不如有線充電，容易產生較多熱量；若手機與充電線圈沒有對準，效率更差，發熱也可能更明顯。
經濟部標準檢驗局也提醒，無線充電器已列為強制檢驗商品，選購時應認明商品檢驗標識；使用無線充電時，手機與充電器附近不要放置磁性物品或金屬物品，也建議選購具溫度保護裝置的產品，避免充電過程過熱。
手機充電怎麼做比較好？
最簡單的充電原則是避免高溫、長時間滿電、完全沒電、使用來源不明充電器，若手機正在充電，最好先不要玩遊戲、錄影或長時間看高畫質影片，如果摸起來明顯發燙，就應該停止使用並讓手機降溫。Apple也提醒，裝置在高溫環境下充電，可能進一步損害電池，因此炎熱天氣、車內、枕頭下、棉被裡，都不是適合充電的地方。
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不少人認為，手機邊充邊用一定會傷電池，但《BGR》指出，重點在於「用手機做什麼」，若只是看信、聽音樂、滑社群、瀏覽網頁等低負載操作，通常不至於直接傷害電池；真正要避免的是邊充電邊玩手遊、錄影、看高畫質串流影片等高負載行為，因為充電本身會產生熱量，高耗能操作又會讓處理器升溫，熱才是鋰電池老化的重要因素。若手機已經發燙，就應該停止使用、拔掉充電線，讓手機降溫。
迷思2：只要插得進去，什麼充電器都能用？
便宜、來源不明的充電器雖然「看起來能充」，但不代表安全，外媒提醒，劣質充電器可能電壓調節不穩，增加過熱、電池劣化、充電孔損耗，甚至內部零件短路風險。
台灣經濟部標準檢驗局提醒，選購快充型充電器時，應認明「商品檢驗標識」，確認廠商、型號、規格資訊清楚，並選擇具過充保護、過熱保護、短路保護等功能的產品；充電時周圍也應保持乾燥、通風良好，且不要在周圍放置易燃物。
迷思3：一定要用到0%再充電？
「電池要用到沒電再充」這套觀念並不適合現代智慧型手機。《BGR》指出，鋰離子電池不適合長期深度放電，電量接近0%時，電壓可能變得不穩，若經常讓手機完全沒電才充，反而會增加電池壓力。較好的方式是讓電量大致維持在20%至80%之間，不必每次都充到100%，也不需要等到完全沒電才插電。Samsung官方也指出，將最大充電量設定在80%、85%或90%，都有助於減少電池磨耗，重點是避免手機長時間維持在100%。
現代手機多半具備充電保護機制，充到100%後不會像早期電池一樣持續過度充電，因此「整晚充電一定會過充」並不精確。問題在於，若每天都讓手機長時間維持在100%，可能增加電池壓力。Apple官方說明，「最佳化電池充電」是為了減少電池磨耗、延長壽命，原理是降低iPhone維持完全充飽的時間；功能啟用後，iPhone在特定情況下會延後充電超過80%。
迷思5：無線充電完全不傷電池？
無線充電方便但不代表完全沒有缺點，《BGR》指出，無線充電在能量轉換過程中效率通常不如有線充電，容易產生較多熱量；若手機與充電線圈沒有對準，效率更差，發熱也可能更明顯。
經濟部標準檢驗局也提醒，無線充電器已列為強制檢驗商品，選購時應認明商品檢驗標識；使用無線充電時，手機與充電器附近不要放置磁性物品或金屬物品，也建議選購具溫度保護裝置的產品，避免充電過程過熱。
手機充電怎麼做比較好？
最簡單的充電原則是避免高溫、長時間滿電、完全沒電、使用來源不明充電器，若手機正在充電，最好先不要玩遊戲、錄影或長時間看高畫質影片，如果摸起來明顯發燙，就應該停止使用並讓手機降溫。Apple也提醒，裝置在高溫環境下充電，可能進一步損害電池，因此炎熱天氣、車內、枕頭下、棉被裡，都不是適合充電的地方。