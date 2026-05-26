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韓國女團NMIXX成員薛崙（Sullyoon）在近日的直播中透露，前幾天在練習室聽到隊長海嫄哼唱男團CORTIS的最新熱門歌曲〈REDRED〉，沒想到仔細一聽，歌詞中竟然出現「遮住屁股、遮住膝蓋」等字眼，讓只聽過副歌的她當場驚呆：「這是為了要搞笑的嗎？」，隨後發現失言而崩潰求後製剪掉的逗趣模樣，引發粉絲熱烈討論。直播中有粉絲提問：「覺得CORTIS的〈REDRED〉怎麼樣呢？」薛崙表示，前幾天練習時剛好聽到海嫄在唱這首歌，沒想到歌曲聽到一半，突然提到「遮住屁股」等直白描寫身體部位的歌詞。她一邊大笑一邊向粉絲坦言，當下第一反應是懷疑自己的耳朵，還特別去確認歌詞原本是不是就長這樣，結果發現真的就是這四個字，讓她覺得非常新奇。由於薛崙只聽過副歌片段，因此對於整首歌曲的完整歌詞感到相當衝擊，她一臉不可置信地對著鏡頭表示，突然聽到在唱「遮住屁股、遮住膝蓋」，忍不住心想：「這是為了要搞笑的嗎」的想法。然而話才剛說出口，薛崙隨即意識到自己對創作者的歌詞評論似乎有些太過直接，可能造成誤解，發現講錯話的她瞬間慌張地對著鏡頭比出剪輯的手勢，連忙直呼：「啊…對不起、剪掉剪掉」，一邊露出尷尬又失守的爆笑，一邊試圖緩解氣氛，對著鏡頭求饒。直播間的粉絲看到偶像陷入混亂，開玩笑留言：「越講越無法收拾了」。薛崙看到這則留言後也無奈大笑，崩潰直呼：「對啊，怎麼辦，早知道不說了」，一臉懊悔的真實反應讓粉絲全笑翻。