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台中熱門觀光景點「后豐鐵馬道」安全再升級！為強化自行車道沿線的緊急救護能力，台中市政府觀光旅遊局日前透過公私協力，於花梁鋼橋、九號隧道等6處遊客頻繁出入的核心據點，正式增設自動體外心臟去顫器（AED），建構更完善的黃金救援路網，讓民眾假日騎乘追風更安心。觀旅局指出，后豐鐵馬道每逢假日吸引大量騎乘人潮，為有效縮短突發緊急狀況的應變時間，針對遊客活動最頻繁、通行量大的核心區域進行設備盤點，新增的6處AED位置分別為，后豐鐵馬道起點公廁、花梁鋼橋豐原端、九號隧道南側出口、夫妻樹平台、后科路側休憩涼亭及馬場側出入口。觀旅局長陳美秀表示，這項公共安全措施是由市議員邱愛珊與群惢整合服務股份有限公司共同媒合民間捐贈。透過「公私協力」的資源整合，完善了沿線急救設備的配置，有助於在關鍵時刻爭取黃金救援時間，大幅提升急救成功率。未來局處也將持續盤點其他重要觀光據點，逐步優化安全設施與服務品質。觀旅局呼籲，除了硬體設備到位，急救技能的普及更是救命關鍵。提醒民眾平時可主動學習CPR與AED等基本急救知識，並在騎乘時留意周遭的急救設備位置。若不幸遇突發狀況，只要保持冷靜並即時伸出援手，即有機會在專業醫療人員抵達前為生命爭取寶貴的黃金救援時間，守護彼此安全。