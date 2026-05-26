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馬家家變被在鎂光燈下檢視 王鴻薇：讓人傷心

馬英九基金會風波延燒，針對前執行長蕭旭岑、王光慈，基金會內部的三人調查小組雖已表示查無違規事證，前總統馬英九本人仍不買單，授權前親信、前國安會秘書長金溥聰召開記者會，公布前基金會執行長蕭旭岑接受台商現金捐款之照片，指控該款項卻未入基金會的帳。對此，國民黨立委王鴻薇昨（25）日質疑，若王光慈自行保存照片，未必能直接證明貪污，也很少有人「笨到留下證據」。她認為，若款項確實用於發放員工年終，最多可能是帳務瑕疵，不宜過度指控。王鴻薇昨上《新聞大白話》指出，金溥聰在記者會上公布了蕭旭岑和台商手捧大筆現金的照片，並說這張照片來自王光慈的電腦檔案。顯然王光慈自己保存了這樣的照片，若以此做為其貪污證據，很少有人會愚笨到保留自己貪污的證據，讓人有機會挖掘出來。王鴻薇認為，若對帳後發現這筆錢確實是發放給員工的年終獎金，而未放入蕭旭岑或王光慈的口袋裡，最多就是帳目上的作帳瑕疵，直接將其指控為貪污，有點太過沉重。從周美青和馬以南發布聲明、馬英九基金會釋出的馬英九影片，到三人小組發布新聞稿，再到馬英九基金會召開記者會，這段時間雙方你來我往、唇槍舌劍，令許多人看得非常傷心和沉痛！現在馬家顯然發生家變。王鴻薇提到，許多事情應該需要釐清，但不管基於什麼原因，都希望能讓馬英九和其家人能有更多空間處理馬英九的健康問題，若繼續你來我往，會令許多支持者非常傷心。她強調，希望馬英九能身體健康，也希望大眾留給馬英九和其家人一點空間，他們現在一直被不停放在鎂光燈下檢視，到目前為止，沒有贏家。