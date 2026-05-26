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「Chanel 2026 Métiers d’art 工坊系列大秀」近日在首爾盛大舉行，朴敘俊、高允貞、GD等明星都受邀到場，台灣女星桂綸鎂也是來賓之一，同場嘉賓還有去年出道後，就擁有許多人氣的團體CORTIS，成員MARTIN因為小時候看了桂綸鎂主演的電影《不能說的秘密》，從此成為了她的粉絲，因此在現場看到偶像本人的MARTIN，更是害羞直接告白：「我是妳的大粉絲！」CORTIS成員MARTIN、安乾鎬在現場同框了台灣女星桂綸鎂，而其中MARTIN正好是女方的粉絲，因此一看到偶像他直接結巴說：「我、我是妳的大粉絲！我過去看了那個鋼琴電影《不能說的秘密》。」讓桂綸鎂開心地說：「哇！真的嗎？」接著三人一起來了一張合照，男帥女美的畫面超養眼。CORTIS合體桂綸鎂的影片曝光後，瞬間在網路上掀起熱議，「朴馬丁是桂綸鎂的粉絲，他居然看過不能說的秘密！」、「不能說的秘密播的時候，他們明明還沒出生啊」、「這幾個人搭在一起完全不突兀，桂綸鎂真的好漂亮」、「桂綸鎂很漂亮⋯超有氣質」、「真的是夢幻大聯動。」除了出席香奈兒春季大秀，CORTIS近日也帶著全新迷你專輯《GREENGREEN》回歸樂壇，主打歌〈REDRED〉釋出後，中毒性超高的重複歌詞，加上機器人一般的舞蹈，瞬間席捲韓國各大音源榜單，甚至成為短影音平台舞台熱門舞蹈挑戰，是今年夏天播放率最高的歌曲之一。