全台高溫熱爆，快用最新貼圖關心親友！本周免費貼圖更新，LINE官方貼圖小舖今（26）日上架3組免費貼圖，包括GUCCI版變種吉娃娃貼圖，還有可愛的momo co說早安，上班族則不能錯過菠蘿胖胖實用款，合計16組貼圖全部不用錢，快下載最新早安圖、晚安圖。
🟡「免費貼圖小舖」5月26日最新上架
📍GUCCI 限定貼圖（⬇️點此下載）
下載期限：2026/06/25
使用效期：180天
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📍momo co的家庭日常（⬇️點此下載）
下載期限：2026/06/25
使用效期：180天
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📍LINE旅遊 × 菠蘿胖胖出發啦！（⬇️點此下載）
下載期限：2026/06/25
使用效期：90天
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🟡「隱藏版」免費貼圖專區
📍LINE購物品牌名店 ×皮皮鴨（⬇️點此下載）
下載期限：2026/06/13
使用效期：90天
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📍LINE購物直播 × 椒滴滴（⬇️點此下載）
下載期限：2026/06/07
使用效期：90天
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📍LINE購物 × 貓貓狗狗俱樂部（⬇️點此下載）
下載期限：2026/06/05
使用效期：90天
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📍LINE Rangers 放置戰爭 × 出租女友合作貼圖（⬇️點此下載）
下載期限：2026/05/29
使用效期：90天
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📍LINE購物 × 水水皮蛋（⬇️點此下載）
下載期限：2026/05/26
使用效期：90天
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📍COCO BEACH 摯友限定貼圖（⬇️點此下載）
下載期限：2026/07/23
使用效期：180天
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🟡LINE「貼圖小舖」5月免費貼圖整理
📍阿妹仔佮阿弟仔的台語生活（⬇️點此下載）
下載期限：2026/06/18
使用效期：180天
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📍LINE禮物 × 赤柴島由（⬇️點此下載）
下載期限：2026/06/18
使用效期：90天
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📍早安健康 × pano：帊帊諾諾陪你說早安（⬇️點此下載）
下載期限：2026/06/11
使用效期：90天
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📍LINE購物 × 啦咪熊（⬇️點此下載）
下載期限：2026/06/11
使用效期：90天
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📍LINE GO × 恐龍的房間（⬇️點此下載）
下載期限：2026/06/04
使用效期：90天
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📍與吉祥物「BUBI」一起「鯨」采生活（⬇️點此下載）
下載期限：2026/05/28
使用效期：180天
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📍LINE購物夯話題 × EFFY（⬇️點此下載）
下載期限：2026/05/28
使用效期：90天
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📍GUCCI 限定貼圖（⬇️點此下載）
下載期限：2026/06/25
使用效期：180天
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下載期限：2026/06/13
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下載期限：2026/06/07
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下載期限：2026/06/05
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📍LINE Rangers 放置戰爭 × 出租女友合作貼圖（⬇️點此下載）
下載期限：2026/05/29
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📍LINE購物 × 水水皮蛋（⬇️點此下載）
下載期限：2026/05/26
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📍COCO BEACH 摯友限定貼圖（⬇️點此下載）
下載期限：2026/07/23
使用效期：180天
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🟡LINE「貼圖小舖」5月免費貼圖整理
📍阿妹仔佮阿弟仔的台語生活（⬇️點此下載）
下載期限：2026/06/18
使用效期：180天
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📍LINE禮物 × 赤柴島由（⬇️點此下載）
下載期限：2026/06/18
使用效期：90天
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📍早安健康 × pano：帊帊諾諾陪你說早安（⬇️點此下載）
下載期限：2026/06/11
使用效期：90天
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📍LINE購物 × 啦咪熊（⬇️點此下載）
下載期限：2026/06/11
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下載期限：2026/06/04
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下載期限：2026/05/28
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下載期限：2026/05/28
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