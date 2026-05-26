全台高溫熱爆，快用最新貼圖關心親友！本周免費貼圖更新，LINE官方貼圖小舖今（26）日上架3組免費貼圖，包括GUCCI版變種吉娃娃貼圖，還有可愛的momo co說早安，上班族則不能錯過菠蘿胖胖實用款，合計16組貼圖全部不用錢，快下載最新早安圖、晚安圖。 

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🟡「免費貼圖小舖」5月26日最新上架   

📍GUCCI 限定貼圖（⬇️點此下載）
下載期限：2026/06/25
使用效期：180天
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▲LINE免費貼圖「GUCCI 限定貼圖」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「GUCCI 限定貼圖」。（圖／取自LINE）
📍momo co的家庭日常（⬇️點此下載）
下載期限：2026/06/25
使用效期：180天
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▲LINE免費貼圖「momo co的家庭日常」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「momo co的家庭日常」。（圖／取自LINE）
📍LINE旅遊 × 菠蘿胖胖出發啦！（⬇️點此下載）
下載期限：2026/06/25
使用效期：90天
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▲LINE免費貼圖「LINE旅遊 × 菠蘿胖胖出發啦！」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「LINE旅遊 × 菠蘿胖胖出發啦！」。（圖／取自LINE）
🟡「隱藏版」免費貼圖專區   

📍LINE購物品牌名店 ×皮皮鴨（⬇️點此下載）
下載期限：2026/06/13
使用效期：90天
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▲LINE免費貼圖「LINE購物品牌名店 ×皮皮鴨」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「LINE購物品牌名店 ×皮皮鴨」。（圖／取自LINE）
📍LINE購物直播 × 椒滴滴（⬇️點此下載）
下載期限：2026/06/07
使用效期：90天
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▲LINE免費貼圖「LINE購物直播 × 椒滴滴」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「LINE購物直播 × 椒滴滴」。（圖／取自LINE）
📍LINE購物 × 貓貓狗狗俱樂部（⬇️點此下載）
下載期限：2026/06/05
使用效期：90天
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▲LINE免費貼圖「LINE購物 × 貓貓狗狗俱樂部」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「LINE購物 × 貓貓狗狗俱樂部」。（圖／取自LINE）
📍LINE Rangers 放置戰爭 × 出租女友合作貼圖（⬇️點此下載）
下載期限：2026/05/29
使用效期：90天
取得條件：達成指定條件 

▲LINE免費貼圖「LINE Rangers 放置戰爭 × 出租女友合作貼圖」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「LINE Rangers 放置戰爭 × 出租女友合作貼圖」。（圖／取自LINE）
📍LINE購物 × 水水皮蛋（⬇️點此下載）
下載期限：2026/05/26
使用效期：90天
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▲LINE免費貼圖「LINE購物 × 水水皮蛋」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「LINE購物 × 水水皮蛋」。（圖／取自LINE）
📍COCO BEACH 摯友限定貼圖（⬇️點此下載）
下載期限：2026/07/23
使用效期：180天
取得條件：達成指定條件

▲LINE免費貼圖「COCO BEACH 摯友限定貼圖」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「COCO BEACH 摯友限定貼圖」。（圖／取自LINE）
🟡LINE「貼圖小舖」5月免費貼圖整理

📍阿妹仔佮阿弟仔的台語生活（⬇️點此下載）
下載期限：2026/06/18
使用效期：180天
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▲LINE免費貼圖「阿妹仔佮阿弟仔的台語生活」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「阿妹仔佮阿弟仔的台語生活」。（圖／取自LINE）
📍LINE禮物 × 赤柴島由（⬇️點此下載）
下載期限：2026/06/18
使用效期：90天
取得條件：加入好友  

▲LINE免費貼圖「LINE禮物 × 赤柴島由」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「LINE禮物 × 赤柴島由」。（圖／取自LINE）
📍早安健康 × pano：帊帊諾諾陪你說早安（⬇️點此下載）
下載期限：2026/06/11
使用效期：90天
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▲LINE免費貼圖「早安健康 × pano：帊帊諾諾陪你說早安」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「早安健康 × pano：帊帊諾諾陪你說早安」。（圖／取自LINE）
📍LINE購物 × 啦咪熊（⬇️點此下載）
下載期限：2026/06/11
使用效期：90天
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▲LINE免費貼圖「LINE購物 × 啦咪熊」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「LINE購物 × 啦咪熊」。（圖／取自LINE）
📍LINE GO × 恐龍的房間（⬇️點此下載）
下載期限：2026/06/04
使用效期：90天
取得條件：加入好友 
 

▲LINE免費貼圖「LINE GO × 恐龍的房間」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「LINE GO × 恐龍的房間」。（圖／取自LINE）
📍與吉祥物「BUBI」一起「鯨」采生活（⬇️點此下載）
下載期限：2026/05/28
使用效期：180天
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▲LINE免費貼圖「與吉祥物「BUBI」一起「鯨」采生活」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「與吉祥物「BUBI」一起「鯨」采生活」。（圖／取自LINE）
📍LINE購物夯話題 × EFFY（⬇️點此下載）
下載期限：2026/05/28
使用效期：90天
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▲LINE免費貼圖「LINE購物夯話題 × EFFY」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「LINE購物夯話題 × EFFY」。（圖／取自LINE）
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黃韻文編輯記者

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媒體資歷至今16年，《電腦DIY》雜誌2年期間累積專題採寫能力；隨後於《蘋果日...