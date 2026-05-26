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今年適逢高雄市與八王子市締結姊妹市20週年，高雄中學音樂班受邀參與八王子東高等學校50週年校慶，將於6月12日前往日本八王子市藝術文化會館舉辦《管弦樂の夕べ》（管弦樂之夜）國際交流音樂會。此次赴日交流，由雄中音樂班學生組成完整編制管弦樂團，並特別邀請高雄市交響樂團數位首席共同演出，透過「大手牽小手」方式，展現專業藝術傳承與跨世代交流。演出曲目精挑細選，兼具在地情懷與國際視野，包含台灣樂壇泰斗蕭泰然的《來自福爾摩沙的天使》、日本作曲大師芥川也寸志的《三折畫》、台灣新銳作曲家張菁珊的《音樂百年》，以及俄國作曲家鮑羅定的《第二號交響曲》，向國際展現台灣深厚且豐富的藝術能量。高雄中學秘書陳姿慧說，此次計畫不僅是一場音樂會，更是青年世代拓展國際視野、實踐城市外交的重要行動。在全球城市競爭中，文化軟實力已成為關鍵指標。為迎接赴日演出，雄中音樂班特別於25日於衛武營音樂廳進行行前採排，晚間進行正式演出。