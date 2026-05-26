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▲黃仁勳昨天表示，台灣的製造業正高速發展，尤其是各地對於台灣晶片與電腦裝置的需求在增加，台灣也需要自己興建AI資料中心，這些背後都需要電力，「如果沒有能源，就無法實現經濟成長。」（圖╱記者陳明安攝）

看好台灣發展 黃仁勳：沒有能源無法實現經濟成長

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳近日抵台，昨（26）日再評論台灣經濟發展需要電力，再加上輝達明（27）日將在北投士林科學園區舉行新總部員工大會，再度讓該區電力問題浮上台面。台電表示，輝達在北士科用電爭議源自電力設備規劃不足，因為北士科本來就未規劃變電設備，再加上北市發電自給率僅2%，若沒有興建文林變電所，從外縣市輸電，恐影響輝達大樓使用。台電表示，輝達落腳北士科的用電爭議，來自於電力設備規劃不足，起因是當初北士科本來就沒有規劃變電設備，但面對臨時加大用電量後，就須興建變電所，時程若要配合輝達總部2029年啟用，最晚明年初就要開始興建臨時變電所，「台北市政府卻一堆堅持，可能導致輝達大樓蓋完了變電所卻無法完工、使用量體受限。」台電強調，台北市的發電自給率僅2%，且唯一依靠翡翠水庫用水發電，電廠發電拉線進去台北市肯定需要許多電力設備穩定。過去台北市又多年未通過變電設備，松湖變電所好不容易通過後，文林變電所是下一個中央及地方合作協助產業用電的指標，「大家應該屏除本位立場，加速進行。」目前理解，北市府有意願提供土地給台電興建變電所，然而雙方對於是否興建地上變電所或地下變電所有歧異。北市府希望優先評估「地下化」方案，但台電認為，基地位於基隆河堤旁，地下型設施有淹水風險，工期也較長；採取「地上型」，工期可縮短至約5年。黃仁勳昨天表示，台灣的製造業正高速發展，尤其是各地對於台灣晶片與電腦裝置的需求在增加，台灣也需要自己興建AI資料中心，這些背後都需要電力，「如果沒有能源，就無法實現經濟成長。」此話一出，藍白政治人物認為是在檢討台灣電力政策。台北市長蔣萬安昨回應，針對北士科用電，台電目前有在規畫新的變電所，台北市府也持續跟台電保持溝通，但根本問題在於國家整體的能源政策。民進黨台北市長參選人沈伯洋今（26）日則說，「檢討能源政策跟檢討變電所是兩件事，」指黃仁勳談的是「Energy（能源）」而不是「Electricity（電力）」。針對藍綠政治人物說法，行政院長卓榮泰強調2032年以前都用電無虞；經濟部也說，今年底起將有台電台中、興達電廠4部大型燃氣機組共5.2GW陸續加入供電系統；未來5年內也將有台電通霄、大林、台中二期及民營國光、麥寮等公、民營電廠燃氣機組陸續完工商轉，全力支撐產業發展。