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▲法網遭遇炎熱天氣，現場觀眾用陽傘、扇子、帽子等遮陽。（圖／美聯／達志影像）

➠第一階段門檻 WGBT 30.1°C：約等於氣溫35°C、濕度60%

➠第二階段門檻 WGBT 32.2°C：約等於氣溫36°C、濕度66%

▲俄羅斯天才少女安德烈耶娃（Mirra Andreeva）此次法網首輪也是在大太陽下比賽。（圖／美聯／達志影像）

法國網球公開賽巴黎現場正遭遇高溫襲擊，每日下午氣溫皆突破30度。為了保障球員安全，大會啟動「高溫協定」，當「綜合溫度熱指數（WGBT）」達到 30.1°C，約等於氣溫35°C、濕度60%時就可以暫停10分鐘，不過大會也表示法國氣候乾燥，機率不高。日前挪威男單好手卡斯珀·魯德（Casper Ruud）首輪就打到中暑，反觀俄羅斯天才少女安德烈耶娃（Mirra Andreeva）則透露自己準備很充分，「大家條件都是一樣的」，炎熱天氣將持續考驗選手。法網開打首週即面臨極端氣候挑戰，目前下午氣溫均突破30度，氣象預報顯示這波熱浪至少將持續到週四。高溫不僅考驗選手，連場邊球迷都大喊吃不消。菲利普·沙特里埃（Philippe Chatrier）中央球場的觀眾紛紛逃離曝曬的座位，擠進看台稀少的小小陰影處避難，連勤擦曬乳都還是無法抵擋紫外線襲擊。法網大會為此嚴陣以待，目前已在球場安裝了即時溫度與濕度監測探針隨時測量，國際通用的「綜合溫度熱指數」（WGBT），以評估空氣溫度與濕度對人體造成的熱壓力，提前防止選手中暑或集體出現不適症狀。目前協定根據WGBT指數分為兩個核心應變階段：大會將允許球員獲得喘息時間。女子選手在進行完兩盤比賽、男子選手在進行完三盤比賽後，雙方可享有 10分鐘的法定休息時間。若環境惡化至此，現場賽事將被強行中止，直到氣溫降至安全標準為止。同時，主球場菲利普·沙特里埃（Philippe Chatrier）以及蘭格倫（Suzanne Lenglen）球場將會關閉可開合式屋頂，隔絕場外高溫。選手們在壓力與高溫雙重夾擊下陷入苦戰，連挪威紅土好手卡斯珀·魯德（Casper Ruud）在首輪進行到一半出現中暑症狀，他賽後表示連球都看不清楚，「我不想放棄！」最終是靠意志力才撐過五盤大戰。不過，並非所有人都害怕高溫，19歲的俄羅斯天才少女安德烈耶娃（Mirra Andreeva）在直落二擊敗費羅（Fiona Ferro）後透露，「這溫度在巴黎確實少見，但我準備得很充分，大家條件都一樣。」俄羅斯名將哈查諾夫（Karen Khachanov）也笑稱，高溫反而更適合自己的紅土球風。實際上，不只紅土賽事面臨高溫考驗，在年初澳洲網球公開賽第三輪時，現任球王辛納（Jannik Sinner）對陣美國選手斯皮齊里（Eliot Spizzirri）時也陷入苦戰，大會便曾因高溫協定達標而關閉中央球場屋頂，辛納最終完成逆轉。不過，法國巴黎當地濕氣並不高，即使溫度達標，濕度突破六成機率不高，「乾燥炎熱」的狀況讓選手與球迷吃不消，也考驗著現場每一個人的適應能力。