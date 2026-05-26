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紐約尼克隊在東區冠軍賽G4以130：93狂勝克里夫蘭騎士隊，以直落四橫掃對手，隊史自1999年以來首度闖進NBA總冠軍賽。儘管球隊已登上東區之巔，尼克隊核心球星布朗森（Jalen Brunson）與好友哈特（Josh Hart）之間逗趣的互動依舊是頒獎典禮上的話題，今天在賽後受訪時，布朗森為了防止自己再次被「戳屁屁」，早先一步要求哈特遠離自己，讓網友笑翻。當天比賽結束後，尼克全隊於場中舉行東區冠軍獎盃頒發儀式，氣氛沸騰。隨後，媒體記者邀請獲選系列賽MVP（東區冠軍賽最有價值球員）的布朗森進行場邊直播受訪。向來熱衷於搶鏡的哈特，第一時間便站在記者身旁，準備「亂入」專訪。然而，布朗森顯然深知哈特會搞怪，在鏡頭開始錄影前，他一眼瞥見哈特，隨即二話不說直接伸出手指指向場邊，示意哈特「立刻滾開」。被抓包的哈特露出招牌的頑皮苦笑，隨即高舉雙手假裝投降，乖乖離開受訪區，將舞台交還給這位系列賽MVP。這段影片曝光後，在Reddit與各社群媒體上引發瘋傳。由於哈特過去曾在訪問時「伸手指戳布朗斯屁屁」的惡搞前科，因此這次布朗森有所防備。球迷們紛紛留言調侃：「布朗森顯然是怕那根手指再次出現」、「為了避免賽後訪問又出現不可描述的畫面，驅逐他是正確的」、「這絕對是保護自己最好的方式」。哈特和布朗森兩人的深厚默契也是尼克能寫下季後賽11連勝紀錄的關鍵。布朗森在本次東區冠軍賽中場均繳出27.8分、6.7次助攻的頂尖數據，成為球隊穩定的得分核心；而哈特則在G4中展現驚人效率，上場24分鐘即貢獻11籃板、6助攻與6分，徹底貫徹「髒活累活全包」的強悍球風。這對出身自維拉諾瓦大學（Villanova）的摯友，不僅是戰場上的最佳戰友，私底下的互動也帶動著更衣室歡樂的氣氛。