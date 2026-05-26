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煙火「守破離」改寫命運 15歲離鄉孤獨畫作溫暖的海

▲兒時玩伴重逢，卻也同時面臨家鄉老牌煙火店「帶刀煙火店」即將遭強拆的命運，主角坐在橋上眺望遠方家園與現代「太陽能板」交織的獨特地景。（圖／華映娛樂）

新海誠繪師日法團隊熱血集結 捨棄特效動員民眾刻劃極致美學

▲《花綠青綻放之時》導演四宮義俊，曾為新海誠執導的《言葉之庭》、《你的名字》負責原畫，其「八年磨一劍」的首部長片原創編導作品即將與台灣觀眾見面。（圖／華映娛樂）

▲四宮義俊將其「東京藝大日本畫博士」的專業底蘊與武道精神「守破離」注入動畫，堅持全手繪美學，讓新海誠都大讚其「洋溢鮮明美學意識」。（圖／華映娛樂）

▲三人決定用美麗卻帶有劇毒的古老顏料「花綠青」，燃放最後一場改寫命運的夢幻煙火。（圖／華映娛樂）

▲《花綠青綻放之時》入圍柏林影展、榮登今年金馬奇幻影展開幕片，被譽為「每一幀都是美術館級插畫」的絕美動畫，由華映娛樂發行，5月29日將在全台上映。（圖／華映娛樂）

繼宮崎駿《神隱少女》、新海誠《鈴芽之旅》後，日本動畫再度震撼國際影壇，新海誠御用畫家、曾替《你的名字》作畫的四宮義俊首部編導長篇動畫電影《花綠青綻放之時》，不僅入圍柏林影展，更榮登今年金馬奇幻影展開幕片。這部被譽為「每一幀都是美術館級插畫」的絕美動畫，由華映娛樂發行，5月29日將在全台上映。《花綠青綻放之時》講述3位兒時玩伴重逢的故事。故事中，面對百年煙火工廠即將因土地徵收而遭強拆的危機，主角敬太郎決定代替失蹤的父親，放出傳說中的夢幻煙火「守破離」。這個源自日本武道與茶道的哲學，代表著「守護傳統、打破框架、離開並自成一家」的精神，正巧呼應了導演在面對時代變遷時，試圖用這場煙火改寫一切命運的渴望。片中許多情感取材自導演四宮義俊本人與朋友，15歲離鄉到東京的親身經驗。片中主角家外面佈滿現代的「太陽能板」，在陽光照射下閃爍，放眼望去看似一片汪洋。四宮義俊透露，這個獨特的視覺設定靈感來自他的故鄉神奈川縣，將現代地景與傳統精神巧妙融合。作為日本畫畫家，四宮義俊將日本畫以風景、動植物、四季為主軸的「花鳥風月」精神帶進動畫，對季節感有著近乎偏執的堅持。他表示自己很重視整體呈現出來的溫度感和濕度，讓觀眾看的時候有身歷其境的感受。擁有東京藝術大學日本畫博士學位的四宮義俊，過去曾向新海誠毛遂自薦，為《追逐繁星的孩子》繪製背景，並在《言葉之庭》及《你的名字》中負責關鍵回憶段落的原畫，也曾為真人版電影《銀魂》作畫、執導點閱破千萬的印尼寶礦力水得動畫廣告。他坦言當時跨界動畫，是為了「將繪畫技術變現以維持生活」，卻從中挖掘出無限樂趣。《花綠青綻放之時》自2016年開始醞釀，四宮義俊苦笑回憶，光是前期四處奔走，就歷經6年的難產期。當時為了迎合不同公司的需求，這個企劃甚至被迫修改成「20分鐘、40分鐘」等各種短片版本，連人物設定都被要求調整。直到2022年，不願放棄的故事方針與對「傳奇煙火」的執著，終於獲得《平家物語》、《犬王》金獎製作人竹內文惠的青睞，得以順利在日法團隊合作下復活，並於近年陸續斬獲國際大獎。四宮義俊身兼了編導、分鏡、角色設計、美術指導等多重職位，雖然耗時，但也成功掌控每個環節，做出一致性高的畫面。因日本動畫製作人力極度不足，他大膽採取了實驗性的作法，親自到社群平台X（前Twitter）「海巡」，聯繫了 80 多位日本與海外的動畫師，最後成功吸引 20 多位國際新銳以及法國製作公司加入。在當今AI技術與數位特效當道的浪潮下，《花綠青綻放之時》反其道而行。片中最高潮、核心的煙火場面，劇組捨棄了常見的電腦特效，而是透過「廣島動畫季」舉辦工作坊邀請一般民眾參與，在四宮與動畫團隊指導下，動員約50人使用細針在黑紙上逐一打出孔洞，純手工繪製出高達 500 張原畫作為煙火光點素材，再透過逐格拍攝與光影疊加，打造出帶有細微顆粒感、最貼近現實質地且極具不規則震撼的手工煙火。這份極致的美學，讓新海誠導演進戲院力挺後讚不絕口，「無論是聲音、顏色、構圖、表演，都洋溢著清晰而鮮明的美學意識，將獨立製片的精神貫徹於商業影片，對我來說是極度理想的電影。」