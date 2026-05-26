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緣起「不良少年特殊學校」！尹衍樑與竹聯幫主黃少岑的同窗情

▲進德中學於民國 53 年 8 月開始招生，專門收容打架鬧事的不良少年、太保。（圖／台灣電影文化公司、國家電影及視聽文化中心）

僅存在 6 年的傳奇名校！「進德中學」走出大老、總裁與學者

▲台灣省政府主席黃杰在54年4月20日蒞臨進德中學，校內舉辦盛大的閱兵典禮。（圖／台灣電影文化公司、國家電影及視聽文化中心）

被砍一刀成命運轉折！王金平一席話罵醒尹衍樑

▲尹衍樑功成名就後，曾感念地並向恩師王金平鞠躬大喊：「謝謝王老師！」（圖／翻攝自唐獎官網）

潤泰集團總裁尹衍樑於今（26）日清晨辭世，享壽 76 歲。這位身價千億的企業巨擘一生傳奇無數，最為人知的，莫過於他跨越政商、社會界與演藝圈的驚人政商人脈。而尹衍樑近年最後一次公開露面，是於 2025 年 3 月親自出席竹聯幫幫主黃少岑（么么）的告別式。一位身價千億的企業家為何與黑道大老有著如此深厚交情？這段故事必須回溯至 1960 年代一所極具傳奇色彩的管訓學校「進德中學」，以及他們的共同恩師立法院前院長王金平。尹衍樑與黃少岑的深厚情誼在政商與社會界廣為人知。2019 年黃少岑 70 歲壽宴時，尹衍樑就曾親自到場祝賀。當黃少岑於 2025 年 2 月在台北榮總逝世，隔月舉辦告別式時，尹衍樑即使近年甚少露面，仍抱病親自前往致哀。這份深厚的交情，正是建立在兩人高中時期的青春又瘋狂的歲月。尹衍樑出生於 1950 年，父親是時稱「牛仔布大王」的知名紡織企業家尹書田。年少時期的尹衍樑極度叛逆，在 14 歲到 16 歲半時甚至在感化院度過。1966 年，父親忍無可忍，將這名個性衝動、逞兇鬥狠的少年送進彰化的進德中學住校管教，因而與熱衷江湖事的黃少岑成為同班同學。在台灣教育史上，進德中學堪稱一所神祕又傳奇的特殊學校。創校背景是在民國 52 年，時任台灣省政府主席黃杰為了集中管教經常鬧事打架、被警察抓走的不良少年，特別斥資當時的 3,000 萬元。這筆金額是普通中學建校經費的 10 倍，並向彰化啤酒廠購買 25 甲土地設立進德中學。進德中學於民國 53 年 8 月開始招生，隔年就舉辦盛大的學生軍訓閱兵典禮。然而這所特殊的學校僅存在短短 6 年，便於民國 59 年 7 月吹熄燈號，隨後歷經多次改名，如教師研習會、彰化教育學院時期，現今則是國立彰化師範大學進德校區。雖然進德中學校史短暫，但其產出的校友卻橫跨台灣各界菁英，人脈遍及政商、學術、黑社會與演藝圈。除了尹衍樑與黃少岑外，知名藝人張魁、龐祥麟，以及中研院學者程可忠等人，當年皆是進德中學的學生。這群讓無數師長頭痛的「進德幫」不良少年之所以能走回正途，背後的靈魂人物之一，正是當時剛從台師大數學系畢業、前往該校任教的王金平。15 歲剛進入進德的尹衍樑，起初在學校依舊喜愛逞兇鬥狠。有次跟人打架，他削了別人屁股一刀，但自己肚子與胸口也被反劃了一道 16 公分的傷痕。因為害怕被教官發現，他滿身是血地躲回宿舍找王金平老師包紮。當時王金平沒有把他送去禁閉室，也沒有通報學校，而是直接痛罵他：「衍樑，父母對你期待很高，你不認真念書還被人打傷，身體髮膚受之父母，有毀損就是不孝，你非重新做人不可！」王金平問他為何這麼愛打架，尹衍樑坦言只是「想吸引人注意」。王金平便嚴肅地告誡他：「你這種想讓別人怕你的心理，跟野狗或毒蛇有何兩樣？你想讓人敬重你、愛你，就要把書唸好、把人做好。」這番話徹底醍醐灌頂，點醒了渾渾噩噩的尹衍樑，王金平更自願犧牲每天的午睡時間，親自幫尹衍樑補習數學，協助他打好中學課程基礎。在恩師的陪伴下，尹衍樑從全班最後一名一路逆襲考到第一名，甚至當上班長。最終王金平在進德中學當數學老師，教不到一年後就轉行，走向政治之路，後來成為立法院長。但這僅僅 1 年的「進德師生情」，就已經讓尹衍樑的人生出現 180 度大逆轉，他後來不僅不再打架，更一路攻讀拿到企管博士學位。在後來的碩博士考試中，數學都是他拿最高分的科目。尹衍樑功成名就後，也曾在榮譽學位頒獎典禮當面向恩師王金平鞠躬大喊：「謝謝王老師！」也讓這段政商與社會界的傳奇師生情誼，隨著尹衍樑總裁的辭世，成為台灣歷史上的一段不朽傳奇。