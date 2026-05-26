爆馬以南傳簡訊籲「停止傷害英九」！金溥聰反擊　下一步曝光了

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被金溥聰利用？爆馬以南傳簡訊：「停止傷害英九」

金溥聰鄭重聲明：從沒收到馬以南任何訊息

馬英九基金會風波延燒，引發外界對前總統馬英九的身心狀況關注。對此，三人調查小組發言人李德維今（26）日曝光馬大姊馬以南給金溥聰的簡訊，內容提到要金溥聰「停止挾持馬英九，否則不如透過法律宣告他有病」。金溥聰則回應，「在此次爭議中，末經查証就在媒體上傳播不實消息，傷害本人名譽，本人將採取法律行動，捍衛清白」，並將在明（27）日上廣播節目，會後接受媒體聯訪。馬英九基金會風波延燒，前總統馬英九授權前親信、前國安會秘書長金溥聰召開記者會，指控前基金會執行長蕭旭岑、王光慈疑似「貪汙」。不過，基金會內部先前成立的三人調查小組的調查結果卻是2人無明顯違反財政紀律之事證。雙方如今各執一詞。對此，三人調查小組發言人李德維今（26）日曝光馬大姊馬以南給金溥聰的簡訊，內容提到要金溥聰「停止挾持馬英九，否則不如透過法律宣告他有病」。然而，針對李德維今公開這封簡訊，金溥聰下午鄭重透過基金會發布聲明指出，「經他檢查手機簡訊紀錄，從未收到馬以南女士任何訊息」。金溥聰表示，他與馬以南除了早年通過電話外，並無其它通訊方式。部份媒體在未經向本人或基金會查証，就隨之起舞發出新聞也令人遺憾。另李德維先生，在此次爭議中，末經查証就在媒體上傳播不實消息，傷害本人名譽，本人將採取法律行動，捍衛清白。金溥聰也將在明日上午九時五分接受《趙少康時間》訪問，專訪結束後，將至中廣大樓一樓大廳接受聯訪。