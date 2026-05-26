我是廣告 請繼續往下閱讀

李顯龍在中國喊出新加坡與中國非同根同源

李顯龍曾稱新加坡不是華人國家

新加坡前總理、現任國務資政李顯龍上週結束訪中行，他在離開中國前在上海接受訪問，罕見對新加坡與中國的族群關係表態，強調，新加坡與中國作為朋友彼此合作，是因為雙方擁有共同利益，而不是因為屬於同個族群，引發議論。根據新加坡聯合早報報導，李顯龍時隔一年半再次訪問中國，在談到AI發展時，他認為新加坡是一個小國，不會去開發最強大的大語言模型，也不會擁有最大的數據中心，但必須成為一個理想之地，讓企業和研究人員能把AI應用到實際場景和需求中，並實現規模應用。新加坡經濟、個人和政府，都必須掌握AI技術，擁抱這一趨勢。李顯龍強調，當新加坡的經濟夥伴繁榮發展、不斷進步時，也會為新加坡創造更多機會。新加坡剛起步時，從美國、歐洲、日本學習技術，逐步縮小差距，如今在一些領域已經可以並駕齊驅；中國的發展，也應以同樣視角來看待。根據新加坡經濟發展局今年2月發布的數據，新加坡去年所吸引的142億元固定資產投資中，超過五分之一來自中國。經濟聯繫的加深也帶來一些關於過度依賴和身份認同的擔憂對此，李顯龍特別強調，無論新加坡與中國往來多或少，這始終是新加坡必須處理的問題。新中作為朋友合作，是因為雙方擁有共同利益，而不是因為大家屬於同個族群。他強調在與中國的夥伴會面時嘗試向他們解釋這一點，有時候雙方利益並不完全一致，雖然是好朋友、彼此祝福，有時候雙方利益並不完全一致，同時強調中國只是新加坡的經濟夥伴之一，美國依然是非常重要的經濟夥伴，日本和歐洲也是如此。李顯龍這番話引發許多討論，知名中國政治評論員公子沈指出，觀察新加坡的李顯龍在最近訪中期間強調新加坡對中國的獨立性，並表示「我們合作不是因為我們是同一民族血統」，這真是令人覺得有趣，看來每個人都認識到中國的帝國主義野心。中國向來主張新加坡人與中國同根同源，在中國社群上稱新加坡甚至會以「坡縣」等方式藉機吃豆腐，事實上，李顯龍在2025年也曾做出類似發言，他當時提到，新加坡不是華人國家，而是多元種族國家，只是華人剛好占多數。他當時還強調，「你必須認識到，我們有不同的國家利益。如果你不明白這一點，你就不可能成為一個新加坡人，也無法形成真正的新加坡人身份認同。」