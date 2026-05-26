梓梓（董梓甯）為台灣職籃TPBL福爾摩沙夢想家啦啦隊Formosa Sexy隊長兼總監，擁有32E完美水滴型雙峰、23吋水蛇腰、33翹臀的她，受封「台灣第一美胸」、「真人版娜美」。梓梓今（26）日在粉專上傳一支約34秒的短片，她穿中空裝大跳應援舞，吸引破萬人按讚、瀏覽，隊友看了讚嘆：「連髮絲都在跳舞！」
梓梓大跳韓團金曲應援 傲人上圍、鉛筆腿洗眼球
TPBL總冠軍賽開打，福爾摩沙夢想家日前在首戰對上衛冕軍新北國王，以1分之差（90比91）遺憾吞敗，今晚將迎來第二戰，稍早，梓梓在IG分享之前跳的應援舞影片，替晚上7點半的比賽暖身應援，只見她以無瀏海、中分新髮型亮相，穿小背心搭配牛仔熱褲，豐滿上圍、鉛筆腿相當吸睛。
片中，梓梓和隊友熱跳韓團ITZY的夯曲〈THAT'S A NO NO〉，無論甩髮、開腿或扭臀都展現強大勁道，俐落又唯美，讓人難以移開目光，她在配文寫下：「That’s a no no整首歌最喜歡的一段！這次冠軍賽還有聽到有人一起『呼！哈！』好可愛！只是第一場比賽，我們今天繼續大聲應援！晚點見！」
貼文發布後，大批粉絲蜂擁至留言區：「哇！女神！這身材、這顏值」、「冠軍賽可以繼續表演這首嗎，很好看」、「沒瀏海越看越喜歡」、「梓太美了！今晚拿下勝利！」
梓梓澄清結婚又離婚謠言 雙峰被團員驗貨如假包換
出道至今遭受不少流言蜚語，梓梓過去開放網友提問，回應參加飯局、被包養、結過婚又離婚、有小孩等傳聞，她表示：「以上我真的敢用我的生命發誓，絕對沒有做過。」梓梓說因為認為太扯，所以從來不會想要主動發文解釋。
另外，有網友好奇梓梓的雙峰、挺鼻有沒有任何人工痕跡，她索性上傳一張把鼻子壓在玻璃上的醜照，強調如假包換，至於招牌美胸，梓梓說，全部的團員都親手「驗貨」過，「是真的，但我不知道胸部還可以微整？不是就是手術嗎？（抱歉這個部分我不懂）」
梓梓 董梓甯IG
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TPBL總冠軍賽開打，福爾摩沙夢想家日前在首戰對上衛冕軍新北國王，以1分之差（90比91）遺憾吞敗，今晚將迎來第二戰，稍早，梓梓在IG分享之前跳的應援舞影片，替晚上7點半的比賽暖身應援，只見她以無瀏海、中分新髮型亮相，穿小背心搭配牛仔熱褲，豐滿上圍、鉛筆腿相當吸睛。
片中，梓梓和隊友熱跳韓團ITZY的夯曲〈THAT'S A NO NO〉，無論甩髮、開腿或扭臀都展現強大勁道，俐落又唯美，讓人難以移開目光，她在配文寫下：「That’s a no no整首歌最喜歡的一段！這次冠軍賽還有聽到有人一起『呼！哈！』好可愛！只是第一場比賽，我們今天繼續大聲應援！晚點見！」
貼文發布後，大批粉絲蜂擁至留言區：「哇！女神！這身材、這顏值」、「冠軍賽可以繼續表演這首嗎，很好看」、「沒瀏海越看越喜歡」、「梓太美了！今晚拿下勝利！」
出道至今遭受不少流言蜚語，梓梓過去開放網友提問，回應參加飯局、被包養、結過婚又離婚、有小孩等傳聞，她表示：「以上我真的敢用我的生命發誓，絕對沒有做過。」梓梓說因為認為太扯，所以從來不會想要主動發文解釋。
另外，有網友好奇梓梓的雙峰、挺鼻有沒有任何人工痕跡，她索性上傳一張把鼻子壓在玻璃上的醜照，強調如假包換，至於招牌美胸，梓梓說，全部的團員都親手「驗貨」過，「是真的，但我不知道胸部還可以微整？不是就是手術嗎？（抱歉這個部分我不懂）」
梓梓 董梓甯IG