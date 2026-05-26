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▲庾澄慶被抓包按讚一則寫下「無腦大陸綜藝」的留言，讓中國粉絲都爆氣怒轟。（圖／翻攝自庾澄慶IG@harlemyu_1986）

中國歌唱綜藝節目《歌手2026》在22日首集直播，資深歌手哈林（庾澄慶）才剛登場就遭淘汰，讓全網都超傻眼。而庾澄慶昨（25）日分享日常，粉絲們也紛紛到留言區安慰他，不料一名粉絲寫下：「不用理會那些無腦大陸綜藝」後，被抓包庾澄慶也按了讚，瞬間讓中國粉絲全炸鍋，怒罵：「輸不起就別來。」庾澄慶昨日於IG分享在長沙騎腳踏車時，遇見的一隻剛毛波音達犬，開心直呼：「他很喜歡我。」粉絲們也紛紛留言回應，不少人也提到他在《歌手2026》被淘汰的事情，暖心安慰他。不過有一名粉絲留言表示：「哈林哥，不用理會那些無腦大陸綜藝；我們永遠在你身邊支持你。」庾澄慶還被抓包按讚。而這個舉動直接引爆中國粉絲的怒火，認為可以罵節目《歌手2026》，沒必要上升到整個中國綜藝節目，直言粉絲的留言，可能會影響到庾澄慶本人，「罵歌手節目組就罵歌手，怎麼還帶上大陸，大陸所有節目都是腦殘？」也有人點名庾澄慶，「輸不起可以別來，這本身就是競技節目」、「哈林哥你還點讚，輸不起就別來大陸賺錢，又當又立。」庾澄慶在節目《歌手2026》首集一登場就淘汰，其中還有一段他與魏如萱在後台聊天的對話外流。兩人似乎忘記在直播，庾澄慶問起對方選了幾首歌，魏如萱表示二選一，庾澄慶則透露自己做了6首Demo，但都被剔除，讓魏如萱非常驚訝，這也讓網友質疑節目有黑幕。