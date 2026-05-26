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▲黃仁勳（圖中）這幾天被目擊現身夜市、餐館，吸引大批民眾搶拍。（圖／NOWnews攝影中心）

「AI教父」黃仁勳近日再度來台，一舉一動都備受矚目的他，昨（25）日被直擊與妻女現身「王記府城肉粽」用餐，他不僅親民地與粉絲合照，離開前還包給店家6,000元紅包。只見黃仁勳手上拿著千元大鈔，毫不猶豫把錢放進紅包袋裡，讓大批網友看了羨慕表示：「抽千元鈔票跟衛生紙一樣簡單」、「1000塊在手裡跟1塊一樣」、「我包裡的抽取式衛生紙都沒那麼多張。」黃仁勳這幾天被目擊現身夜市、餐館，昨日他帶著妻女到「王記府城肉粽」吃飯，立刻引來眾人目光，店門口聚集許多粉絲。只見黃仁勳十分親民，不僅大方與民眾拍照、簽名，離開前還給了6000元「小費」，從口袋中拿出6張千元紙鈔，分成兩包裝入紅包袋。黃仁勳動作俐落數著千鈔，影片曝光後讓網友羨慕表示：「小費6000!!!」、「黃爸爸很猛，數（錢）的時間都賺回來了」、「我擦鼻涕連抽兩張已經覺得自己無敵了，沒想到他抽千元小費比我還霸氣」、「1千=1元零錢」、「好羨慕拿錢跟抽衛生紙一樣」、「我抽100元都沒這麼帥氣。」黃仁勳近日來台為6月初台北國際電腦展（COMPUTEX）準備，日前透露此趟行程滿檔，不僅與張忠謀、張淑芬餐敘，接下來幾天黃仁勳也會相繼與廣達董事長林百里、台積電董事長魏哲家餐敘，並且在27日參與輝達台灣總部動工儀式、28日與台灣AI供應鏈大老再次舉行「兆元宴」。「兆元宴」將會由輝達供應鏈組成，按照以往慣例包括台積電、聯發科、華碩、廣達、緯創、鴻海等多家廠商董總都會出席，聚集台灣最尖端的科技廠商，集體身價更是突破兆元，因此被稱作兆元宴。