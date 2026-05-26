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台股近期不斷創高，加權指數已經來到4萬3大關，而台積電也狂飆，更成為ETF中的核心持股，最便宜「正二」ETF元大台灣50正2，為持續貼近臺灣50指數單日正向2倍報酬目標，00631L也進行台積電現貨策略調整，增持台積電現貨至近四成。截至5月19日，台積電於加權股價指數佔比43.7%、於臺灣50指數佔比60.9%，差異達17.2個百分點，持續為臺灣50成分股中，造成與加權股價指數報酬差異影響最大的個股。因此00631L採增持台積電現貨策略，以5月19日00631L申購買回清單所公布，持有台積電現貨39.63%、台指期160.87%，計算對台積電曝險約為110% ，接近兩倍曝險。元大投信表示，若是追蹤加權股價指數單日正向兩倍報酬，可單純透過台指期進行，且無須增持個股調整曝險，避免偏離，但00631L追蹤臺灣50指數單日正向兩倍報酬，未來持續以台指期為槓桿核心，搭配權值股現貨調整曝險，以追求與加權股價指數正向2倍有所差異的報酬表現。同時，市場資金流向權值股推升市值型指數領漲表現，據彭博資訊統計至4月底，近十年臺灣50指數報酬率482%，超越加權股價指數報酬率的364%；若是透過00631L槓桿投資，在複利效果帶動下，報酬率3311%，為臺灣50指數報酬率的6.9倍、加權股價指數報酬率的9.1倍。不過，元大投信也提醒，槓桿型ETF追蹤指數「單日」正向兩倍報酬，複利效果特性會使長期表現與原型指數的正向兩倍累積報酬有所差異，僅適合可以持續留意行情變化的投資人，操作時須謹慎評估並嚴設停損規劃。