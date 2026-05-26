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韓團Super Junior（SJ）成員利特出車禍，他今（26）日在付費軟體透露昨天被後方的駕駛追撞，對方疑似打瞌睡，後來突猛踩油門撞上去，導致他現在全身痠痛。粉絲見狀心急如焚，頻頻回話關心，但目前為止利特尚未回應。事實上，利特今年1月才剛購入全新保時捷Macan Turbo，過去又曾多次在換車後發生大小意外，因此不少粉絲也再度聯想到他的「買車魔咒」，直呼「怎麼每次買新車都出事」。利特在泡泡表示：「」消息一出迅速在韓網、X（前Twitter）、Threads、微博擴散，不過截至目前為止，韓國媒體尚未報導此事，公司SM娛樂也尚未正式回應事故情況與利特目前傷勢，詳細狀況仍有待官方說明。據悉，利特今年1月才剛購入全新保時捷Macan Turbo，消息曝光後，也讓不少老粉絲立刻聯想到他的「買車魔咒」，因為過去他幾乎每次換新車後都曾發生大大小小意外，這回再度傳出車禍，也忍不住質疑歐巴是不是又被新車沖到、「Macan才開幾個月欸」、「拜託這次真的不要太嚴重」。