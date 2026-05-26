賽事 日期 比賽場地 阿根廷 VS 阿爾及利亞 6月17日 Arrowhead Stadium 阿根廷 VS 奧地利 6月23日 AT&T Stadium 約旦 VS 阿根廷 6月28日 AT&T Stadium

12勝4敗2和

進31球、失10球

南美區第一名晉級

隊內最佳射手：梅西（8球）

助攻王：梅西、費南德茲（Enzo Fernández）、阿瓦雷茲（Julián Álvarez）、帕拉西奧斯（Exequiel Palacios）各3次。

▲總教練斯卡洛尼自2018年接掌兵符後，率領阿根廷連奪美洲盃與世界盃冠軍，建立近代最穩定的國家隊體系。（圖／路透／達志影像）

執教時間： 2018年至今

2018年至今 主要榮譽：2021美洲盃冠軍、2022世界盃冠軍、2024美洲盃冠軍

▲恩佐・費南德茲坐鎮中場核心，阿根廷依靠細膩傳控與高比賽掌控力，成為2026世界盃最大奪冠熱門之一。（圖／路透／達志影像）

▲『蜘蛛人』阿瓦雷茲近年持續進化，跑動、防守壓迫與終結能力兼具，是梅西身旁最重要進攻搭檔之一。（圖／路透／達志影像）

阿根廷在南美區會外賽幾乎一路輾壓，以12勝高居積分榜首，也是南美唯一勝場數突破雙位數的球隊。除了進攻端火力穩定外，阿根廷同時擁有南美最佳防守體系之一，攻守兩端幾乎沒有明顯缺陷。主帥：斯卡洛尼（Lionel Scaloni）斯卡洛尼或許不是戰術最前衛的教練，但他極度了解這支阿根廷隊的運作方式。他最大的價值，在於成功建立團隊文化與更衣室凝聚力。從梅西、迪馬利亞（Ángel Di María）到年輕世代球員，全隊對斯卡洛尼都有極高信任感，這也是阿根廷近年能長期維持穩定競爭力的重要原因。阿根廷最大的特色，在於極強的比賽控制力。恩佐、麥卡利斯特（Alexis Mac Allister）、德保羅（Rodrigo De Paul）等中場能持續透過短傳與轉移掌控節奏，再等待梅西送出致命一擊。這支球隊不一定踢得最快，但卻非常擅長「磨死」對手；即使進攻陷入停滯，後場防守體系與門將馬丁尼茲往往仍能守住比賽。對梅西依賴仍然偏高，且陣中多名主力年齡偏大，部分核心球員健康狀況存在疑慮，39歲的梅西依舊是球隊靈魂，但體能與負荷管理將成為阿根廷最大課題之一。這很可能是梅西生涯第六次、也是最後一次世界盃。即便已接近40歲，他仍是世界足壇最具破壞力的球員之一。左腳傳球、自由球、節奏變化與比賽閱讀能力依然是歷史級別，只要給他一次空間，就足以改變整場比賽。阿根廷想完成衛冕，梅西依舊是最大關鍵。21歲的尼可・帕斯被視為阿根廷下一代技術型核心。他或許不是速度最快的球員，但控球細膩、重心平衡極佳，非常擅長狹小空間突破與持球推進。許多球探甚至認為，他是目前阿根廷最有「街頭足球感」的新生代球員。若能在世界盃打出代表作，他的身價與名氣都可能瞬間暴漲。迪馬利亞退休後，阿根廷左翼位置正式出現空缺。目前馬德里競技中場阿爾馬達（Thiago Almada）被認為最有機會接班，但尼可・帕斯的創造力與突破能力，則提供斯卡洛尼另一種更具進攻性的選擇。Emiliano MartínezNahuel Molina、Cristian Romero、Lisandro Martínez、Nicolás TagliaficoRodrigo De Paul、Enzo Fernández、Alexis Mac AllisterLionel Messi、Julián Álvarez、Thiago Almada現在的阿根廷，已經不只是「梅西的球隊」。這支球隊擁有成熟的體系、穩定的中後場，以及近年國際賽累積的大量冠軍經驗。他們最大的優勢，在於知道如何贏下高壓比賽，但世界盃連霸從來不是單靠實力就能完成的任務，其中傷病、年齡、賽程消耗，以及淘汰賽瞬間的運氣，都可能成為決定命運的因素。尤其梅西、羅梅洛（Cristian Romero）、利桑德羅・馬丁尼茲（Lisandro Martínez）等核心健康狀況，將左右阿根廷能走多遠。即便如此，阿根廷依然是2026世界盃最被看好的奪冠熱門之一。如果梅西真的能以隊長身份完成世界盃二連霸，那不只是傳奇落幕，而是足球史上幾乎無法超越的神話。