GU感謝祭台灣5月29日開賣，推薦優惠必買清單250元起，版型神褲BARREL LEG錐形牛仔褲「現省300元」，高溫夏天鎖定DRY吸汗快乾T恤降價200元，消費滿額贈送社群爆紅「GU LOGO燈箱磁鐵」盲盒；最新寶可夢Pokémon夏日聯名系列也同步開搶。對抗UNIQLO感謝祭同樣5月29日開跑，超過百款夏季商品優惠價149元起、夏天防曬外套「現省400元」，滿額贈送「保冷購物旅行袋」。
GU感謝祭5/29開賣！250元起必買清單推薦 神褲現省300元
GU上半年最大購物檔期「感謝祭」，也將於5月29日至6月
4日登場，推薦版型神褲BARREL LEG錐形牛仔褲、口袋襯衫都「現省300元」，高溫夏天必穿DRY吸汗快乾T恤「降價200元」，《NOWNEWS今日新聞》記者整理必買清單一次看。
◾️現省300元！「BARREL LEG錐形牛仔褲」特價690元（原價990元）
◾️現省300元！「尼龍口袋襯衫」特價490元（原價790元）
◾️現省200元！「可機洗毛圈紗針織襯衫」特價490元（原價690元）
◾️現省200元！「DRY 彈性抽繩寬版Boxy T恤」特價290元（原價490元）
◾️現省200元！女裝「Barrel Ankle輕便錐形褲」特價590元（原價790元）
◾️現省200元！女裝「BARREL LEG錐形牛仔褲」特價790元（原價990元）
◾️現省200元！女裝「TUNIC 細肩帶長版裙擺背心」特價590元（原價790元）
◾️兩件折100元！女裝「DRY短版T恤」原價290元
◾️兩件折100元！女裝「DRY寬版T恤」原價290元
◾️社群爆紅降價100元！女裝「抓褶芭蕾運動鞋」特價690元（原價790元）
◾️社群爆紅降價100元！「肩背包」特價690元（原價790元）
GU感謝祭！聯名寶可夢新品 滿額贈送社群爆紅「LOGO燈箱磁鐵」
台灣GU最新聯名寶可夢Pokémon「夏日海洋」系列新品，也將於5月29日全台門市與網路商店同步開賣；清爽配色的皮卡丘、水伊布（水精靈）、
耿鬼，推出男裝T恤與童裝，價格為390元～590元（台北西門店、明曜店、 台南新光三越小西門店、高雄漢神巨蛋店無販售童裝商品）。
GU感謝祭滿額贈品，首度推出社群爆紅小物，5月29日至6月
4日活動期間，單筆消費滿1500元，贈送「GU LOGO燈箱磁鐵」盲盒（隨迷你燈箱全系列以藍黃色調結合「謝謝」、「自由」及「ジーユー（GU）」3款造型設計，背面皆搭配經典GU LOGO。 機一組2入）。
UNIQLO感謝祭台灣5/29也開賣！最便宜149元起 滿額贈送：保冷購物旅行袋
台灣UNIQLO感謝祭也在5月29日開跑！最便宜149元起超過百款夏季商品優惠，夏天必買的防曬外套「現省400元」，推薦日本爆紅的特級彈性AIRism防曬連帽外套首次降價200元，抗UV全系列太陽眼鏡、防曬袖套都首度降價；滿額贈送「保冷購物旅行袋」。
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GU上半年最大購物檔期「感謝祭」，也將於5月29日至6月
◾️現省300元！「BARREL LEG錐形牛仔褲」特價690元（原價990元）
◾️現省300元！「尼龍口袋襯衫」特價490元（原價790元）
◾️現省200元！「可機洗毛圈紗針織襯衫」特價490元（原價690元）
◾️現省200元！「DRY 彈性抽繩寬版Boxy T恤」特價290元（原價490元）
◾️現省200元！女裝「Barrel Ankle輕便錐形褲」特價590元（原價790元）
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◾️社群爆紅降價100元！「肩背包」特價690元（原價790元）
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