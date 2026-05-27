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16公分刀傷的醒悟：恩師王金平的再造之恩

▲尹衍樑多次公開向王金平鞠躬致謝，更砸3億2700萬元為母校興建「王金平活動中心」報恩。（圖／翻攝自唐獎官網）

「妳父親未來會後悔！」一場失戀後的霸氣逆轉

暖心提攜後輩：對陳銳喊話「我壞事幹更多」

▲陳銳在家人陪伴及尹衍樑的鼓勵之下，如今成功創業，成為潮流眼鏡品牌CEO。（圖／翻攝自陳銳IG）

癡迷帆船40年：斥資39億打造「大潤發2號」

▲尹衍樑生前熱愛玩帆船，曾訂製世界最大的鋁製帆船「大潤發二號」，造價高達1.25億美元、約新台幣39億元。（圖／逍遙遊艇貴賓俱樂部）

潤泰集團總裁尹衍樑於2026年5月26日凌晨辭世，享壽76歲，消息震驚各界。他的一生充滿戲劇張力，從年輕時愛打架、進過感化院的叛逆少年，蛻變成擁有600多項國際專利的企業家與工程專家，這段從社會邊緣重返頂峰的「救贖之路」，至今仍是許多人津津樂道的傳奇。尹衍樑曾自嘲是彰化進德中學第一個被打、被關禁閉的「混蛋學生」。他在15歲時曾與人持刀互砍，腹部留下長達16公分的刀傷，為了躲避處分躲進導師宿舍，而當時的導師正是後來的老院長王金平。王金平當時並未向校方檢舉，而是耐心地告誡他：「你若好好讀書、幫助別人，別人會敬你、愛你，一樣能吸引人注意。」這番話徹底點醒了尹衍樑，讓他從完全不會英文、班上最後一名，發憤苦讀考進台大商研所與政大企研所，最終取得博士學位並擔任台大教授。成名後的尹衍樑始終感念師恩，不僅曾當眾向王金平下跪、三鞠躬，更砸下3億2700萬元為母校興建「王金平活動中心」報恩。尹衍樑的翻轉人生中，還有一個廣為流傳的故事。他在大學時期曾被師大女友狠甩，理由竟是「我爸說你是流氓」。當時年僅20多歲的他並未動怒，反而向對方鞠躬說：「謝謝妳告訴我，但我絕對不是流氓。數十年後，妳父親會後悔，女兒沒有嫁給這樣的人。」這份自信與毅力，支撐他從紡織工廠的基層做起，最終打造出橫跨營造、金融、零售的潤泰帝國。因為自己曾走過歪路，尹衍樑對迷途知返的年輕人特別寬容與支持。藝人陳凱倫的兒子陳銳入獄陷入徬徨時，尹衍樑曾多次透過關係關心，甚至對他說：「我幹過的壞事比你多太多。」這句話給了陳銳極大的力量，讓他深信自己也能像尹教授一樣重新站起來，陳銳如今也成功蛻變為眼鏡品牌的CEO。在商場之外，尹衍樑對大海的癡迷也堪稱一絕。他玩船超過40年，曾感嘆「大海跟人生差不多，遇大浪就要克服」。他曾豪砸1.25億美元（約新台幣39億元）向荷蘭船廠訂製世界最大的鋁製帆船「海鷹2號」（又稱大潤發2號），更在2018年大方捐贈價值數億元的「大潤發1號」給海軍作為訓練艦，展現其豪邁與愛國的一面。