YouTube Music近日傳出播放異常，用戶反映，歌曲播完後無法自動跳到下一首，就算手動按下一首也沒有反應，讓原本應該一路播放的歌單突然卡住。外媒《Android Authority》報導指出，這波災情主要集中在iOS用戶，尤其是使用Apple CarPlay播放音樂時最常發生，內行人建議重新開機或許可以改善該狀況。
根據《Android Authority》報導，過去一週，Reddit與YouTube Music官方支援論壇陸續出現相關回報，使用者反映YouTube Music在播放完單首歌曲後，不會自動接續播放下一首，部分情況下按下一首按鈕也無效，不僅出現在免費用戶身上，部分YouTube Premium訂閱者也遇到同樣狀況。
CarPlay用戶最有感 開車聽歌變「手動換歌」?
這次異常最常被提到的場景，是iPhone連接Apple CarPlay後播放YouTube Music。部分用戶表示，歌曲結束後播放會直接停止，必須重新開啟App或手動操作，對開車族來說相當不便。外媒《PhoneArena》也指出，多數線上回報集中在iPhone與CarPlay環境，但Google支援論壇上也有Android用戶表示遭遇相同問題，因此目前仍無法完全排除其他平台受影響的可能。
暫時2種解法曝光
目前Google尚未正式公告這項問題的原因或修復時程，不過《Android Authority》提到，最簡單的暫時解法是先重新啟動iPhone，有使用者回報重開機後，接下來兩天都未再遇到相同狀況。若重開機無效，也有Reddit用戶分享可嘗試進入YouTube Music設定，開啟「僅透過Wi-Fi串流」、完整關閉App，再短暫關閉並重新開啟iPhone Wi-Fi後重新播放。
我是廣告 請繼續往下閱讀
CarPlay用戶最有感 開車聽歌變「手動換歌」?
這次異常最常被提到的場景，是iPhone連接Apple CarPlay後播放YouTube Music。部分用戶表示，歌曲結束後播放會直接停止，必須重新開啟App或手動操作，對開車族來說相當不便。外媒《PhoneArena》也指出，多數線上回報集中在iPhone與CarPlay環境，但Google支援論壇上也有Android用戶表示遭遇相同問題，因此目前仍無法完全排除其他平台受影響的可能。
暫時2種解法曝光
目前Google尚未正式公告這項問題的原因或修復時程，不過《Android Authority》提到，最簡單的暫時解法是先重新啟動iPhone，有使用者回報重開機後，接下來兩天都未再遇到相同狀況。若重開機無效，也有Reddit用戶分享可嘗試進入YouTube Music設定，開啟「僅透過Wi-Fi串流」、完整關閉App，再短暫關閉並重新開啟iPhone Wi-Fi後重新播放。