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根據《CNEWS匯流新聞網》最新民調顯示，彰化縣長選戰面臨三角鼎立局面，民進黨參選人陳素月以30.5%支持度遙遙領先，國民黨人選魏平政14.0%、蔡壁如8.5%，陳素月領先第二名達16.5個百分點，47.0%縣民仍未表態。對此，蔡壁如表示，自己8.5％是基本盤，而陳素月已是天花板。她並分析，自己獲年輕人、中間選民支持，比魏平政有優勢，因此希望至少跟魏來一次「內參民調」，不然到廟裏「擲茭」也可以。有關民眾黨是否提名她參選縣長？蔡壁如表示，自己相信民眾黨支持者大多仍是理性的，也坦言目前全台縣市首長中，民眾黨僅有嘉義市有提名參選市長，因此不少支持者對彰化選戰抱持高度期待。蔡壁如指出，若彰化這一局能打出成績，對民眾黨而言將具有重要意義，雖然外界對她過去有各種不同看法，但仍有不少人認為，只要有人願意站出來投入艱困選戰，就是一種勇氣，這場彰化縣長選戰本來就是苦戰，但若能成功打下一席地方執政版圖，等於是替民眾黨建立新的根據地。蔡壁如坦言，黨內其實存在一種「大家不敢講出口的焦慮」，就是擔心年底選舉若成績不佳，民眾黨恐面臨泡沫化危機，因此只要有人願意出來參選、願意承擔壓力，「就是一個機會、一個希望」。蔡壁如指出，這次彰化選戰中，她也開始聽到不少不同聲音，有人原本並不特別支持她，但因為看到她願意投入艱困選區參戰，反而開始表態支持，「我有聽到一些人說，過去也沒有那麼喜歡蔡壁如，但如果她真的願意出來選彰化，我會支持她」。