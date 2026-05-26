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台中市近期頻傳道路塌陷與「天坑」事件，引發市民對環境安全的高度恐慌。市議員張家銨今（26）日質詢指出，頻傳的道路危機並非單一工程疏失，而是台中市在道路維護、地下管線管理及建築工地管制上，長期缺乏「事前預防」與完整制度設計的結果。她呼籲市府應從全市治理的高度出發，提出具體的制度性改革計畫。張家銨拿出數據指出，台中市自2018年至2026年間，共發生38件道路塌陷事件。其中，因自來水管線滲漏、破裂導致地基掏空高達25件，佔比高達66%，顯見地下管線老舊與滲漏已成台中的「天坑頭號殺手」。張家銨說，市府近年雖積極導入智慧巡檢車與AI系統，但科技應用多流於表面，僅著重在路面坑洞、裂縫等「表層病害」。對於真正引發天坑的地下掏空、管線滲漏及地基變形，市府依然缺乏全面性的掌握與檢測手段。她強調，「AI巡檢只能作為日常維護的輔助，絕無法取代「透地雷達」等深入地下的專業探測技術。」張家銨認為，在建築工地管理方面，市府態度過於消極。呼籲台中市應積極配合內政部指引，明確規範建築工地在「施工前」必須對周邊道路及地下管線進行全面檢測，並將此責任明文化，不能每次都等到「出事了」才來處理鄰損、修補路面，徒增市民恐慌與社會成本。張家銨強調，防範天坑不能淪為一次次事故後的口頭檢討。市府應儘速將「道路重鋪前的地下檢測」納入標準作業程序（SOP），並由建設局、都發局提出明確的年度預算與推動時程。同時，必須搭配跨局處通報與聯合會勘機制，讓「事前預防」真正成為台中城市治理的核心工作。