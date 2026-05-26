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潤泰集團總裁尹衍樑今（26）日凌晨4時許辭世，享壽75歲，而其生前致力於公益讓人不捨，對此國民黨新北市長參選人李四川發文表示，聽聞總裁離開的消息悲痛萬分，回憶2001年納莉颱風來襲，風雨淹壞了北市玉成抽水站，當時自己還是北市府新工處總工程司，永遠忘不掉總裁那熱心的臉，跟他說「玉成抽水站交給我，我來設計、我來出錢、我來施工」，連改善一座抽水站都要跟政府搶著做，「只要是好事，他永遠搶第一個」。李四川表示，聽到尹總裁離開的消息悲痛萬分。今天，過去與他結緣的種種，一直浮現在眼前，也讓他重新領會到一件事，「善良無私的力量，真的非常強大」。李四川說，回憶2001年納莉颱風來襲，強勁的風雨淹壞了北市松山的玉成抽水站。那時自己還是北市府新工處的總工程司，很有緣跟尹總裁一起到玉成抽水站，兩個人很有默契地都穿著牛仔褲，一個角落、一個角落地檢查。李四川表示，自己永遠忘不掉尹總裁那張熱心的臉，對著他說道「玉成抽水站交給我，我來設計、我來出錢、我來施工」，能想像連改善一座抽水站，都要跟政府搶著做，只要是好事，他永遠搶第一個。後來工程還是由政府施工，但就如總裁承諾錢他出，設計圖他提供，「尹總裁，就是這樣一個熱心又善良的人」。李四川提到，還有一回自己擔任衛生署查核委員，要處理澎湖署立醫院的事，有一天清晨六點多，到松山機場報到，遠遠看到一個背著背包，低調樸實的身影，就是尹衍樑總裁。尹總裁問要去哪裡，自己回說要去處理署立醫院的狀況，總裁馬上表示「有沒有需要我幫忙的？不管出錢出力，只要能改善都可以」。李四川說，一個人的大愛長什麼樣子？在尹總裁身上，從來不是用講的，是用做的。他用行動展現無私，用行動守護公益、守護公共工程，「他就是社會的活菩薩」。最後李四川表示，這一路走來，社會出了問題、工程碰上難題、人生遇到課題，都會去請教他，就像自己的導師，一個無可取代的存在，「尹衍樑總裁，永遠在我的生命裡，永遠懷念，永遠感謝。願安息」。