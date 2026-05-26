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前國安會秘書長金溥聰25日召開記者會，曝光前基金會執行長蕭旭岑與台商韓螢煥手捧現金的照片，照片主角台商韓螢煥則稱，這筆錢是捐給馬英九，由蕭旭岑代為收款，引發關注。資深媒體人康仁俊今（26）日在網路節目《新聞！給問嗎？》專訪資深媒體人陳敏鳳時表示，這跟民眾黨前主席柯文哲講他到處收錢，卻是為了給民眾黨使用，有什麼不同？差別在一個說給基金會、另一個給民眾黨？康仁俊表示，這個基金會他們認為有存在的價值，但照馬英九妻子周美青、大姊馬以南的想法，根本就覺得基金會要收掉了。主持人康仁俊指出，從昨天的記者會得知，馬英九基金會一年薪資總額為1020萬元，但蕭旭岑、前員工王光慈就拿了近500萬元，佔了49.4%，被質疑已經很拮据，卻拿了這麼多錢，但這份薪資的決議要經過董事會同意，這有什麼好去質疑他們的薪資高？康仁俊續指，董事會接下來會扮演很重要的角色，如果他們要東告西告，主張馬英九都不知情，像董事李德維就說他知道有錢，代表他清楚錢不用進基金會的帳，而且是大家都公開承認，如果這些董事被傳喚，他們都幫蕭旭岑作證，表示這些事情馬英九都知情，馬英九這一次就尷尬了。康仁俊說到，韓螢煥第一時間說他不知道那筆錢、那張照片，第二次被問到時改口，說他就是要給馬英九用，當他辯駁說要給馬英九個人，而馬英九個人拿去做公務使用，跟柯文哲講他到處收錢，卻是為了給民眾黨使用，這樣有什麼不同？差別在一個說給基金會、另一個給民眾黨？康仁俊表示，這個基金會他們認為有存在的價值，但照馬英九妻子周美青、大姊馬以南的想法，根本就覺得基金會要收掉了。