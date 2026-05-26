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金黃花雨與夢幻紫海交織，台中街頭與公園已悄悄換上浪漫的初夏盛裝。中市府建設局指出，目前市區「阿勃勒」與「大花紫薇」陸續進入全盛期，一黃一紫點綴城市街角，不僅成為市民通勤、散步時的視覺饗宴，市府精心盤點的18處賞花地圖，更讓整座城市宛如一座大型的夏日花園。建設局長陳大田指出，每年5月至8月是阿勃勒與大花紫薇最具觀賞價值的時節。其中，阿勃勒一串串金黃色花朵垂掛枝頭，微風吹拂時花瓣紛飛，宛如灑落一場浪漫的「黃金雨」；而緊接登場的大花紫薇，則以鮮豔飽滿的紫紅色花朵熱情綻放。一黃一紫相互映襯，不僅為城市注入濃厚的夏日氛圍，也成為近年民眾拍照打卡的人氣景點。為了讓市民準確掌握花期資訊，建設局特別盤點市區內多處賞花秘境與熱門拍攝點。在阿勃勒部分，以中興大學綠園道旁長達500公尺的「黃金隧道」最受矚目，密集盛開的花景形成耀眼金色長廊；其餘如旱溪東、西路、北屯區南興公園、新都生態公園、南屯區黎新公園、高鐵新市鎮生態公園、東區東峰公園、大智公園及南區大慶公園等，亦為熱門觀賞點。在大花紫薇方面，民眾則可前往西區柳川沿岸、北區梅川園道、南屯區環中路四段沿線，以及西屯區協和公園、北屯區廍興公園、南屯區春社公園、黎頭店公園、北屯區廍子公園及東區十全公園等地欣賞。盛開的紫色花海點綴城市街角，展現台中夏季獨有的景觀魅力。建設局提醒，目前各地花況已陸續進入全盛期，繽紛花景為城市增添不少朝氣。歡迎市民與外地遊客把握最佳賞花時機，前往各景點感受台中夏日限定的花海魅力。