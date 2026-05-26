臺灣人最愛的「綠色怪物」即將從螢幕跳進現實世界。為慶祝夢工廠經典動畫電影《史瑞克》上映 25 週年，榮獲東尼獎與倫敦奧立佛獎多項提名的倫敦全本音樂劇《史瑞克》（Shrek The Musical），宣布於11月20日起首度在台北表演藝術中心一連演出13場，將於5月27日中午12:00於 udn 售票網搶先開賣。
《史瑞克》音樂劇在情節上忠實還原了電影的經典故事，講述外表醜陋、內心渴望寧靜的沼澤怪物「史瑞克」，為了奪回被法克大人強佔的家園，被迫與喋喋不休的「驢子」結伴，闖入由巨龍看守的高塔，拯救外表強悍但內心柔軟的「費歐娜公主」。不僅是一場「怪物」救美行動，更是一段關於打破外貌偏見、學會愛與自我認同的旅程。
本劇由東尼獎最佳原創音樂得主，精心譜寫多首原創歌曲，以「歌」帶「戲」深刻展現每個角色，壓軸響起電影中的經典名曲〈I'm a Believer〉時，更將帶領現場大小朋友一起搖擺大合唱。
英國金牌製作團隊同時引進精湛的偶戲技術與 3D 投影，讓巨大的城堡巨龍震撼現身，打造更活潑、更搞笑的「放大版」視聽饗宴。對台灣觀眾而言，《史瑞克》不僅僅是一部動畫，它具有深遠的文化影響力。回顧2000年代初期，該片以適合每個年齡的劇情、搞笑的配音、諷刺美好童話故事，等惡搞姿態出世，讓大家十分著迷。
《史瑞克》打破電影主角必須完美的刻板印象，幽默、搞笑卻無比真實的台詞，打中大人跟小孩。至今仍是許多八、九年級生的共同回憶。時至今日，《史瑞克》依然活躍於網路迷因文化中，代表著台灣一整個世代「拒絕活在框架裡、勇敢做自己」的靈魂。
官方劇照與演出訊息一公開，產生兩極反應，有些人熱切期待，但也不少人看到由真人裝扮的「實體史瑞克」，爆笑直呼遭受視覺衝擊，表示「有些東西真的不該搞真人版出來」、「越看越像『觸極者』畫的哥布林」。無論是經典的重現或是幻滅，都代表「史瑞克」這股綠色旋風深受台灣人喜愛，舞台劇的魅力在於現場角色張力與服裝工藝的展現，這種「獵奇中帶有喜感」的風格也很符合《史瑞克》的靈魂。
🟡倫敦全本音樂劇《史瑞克》演出與售票資訊
📌演出時間： 2026年11月20日～2026年11月29日，共13場
📌演出地點： 臺北表演藝術中心 大劇院
📌主辦單位： 聯合數位文創
📌早鳥啟售： 5/27（三）中午 12:00 限時啟售
📌購票通路： udn 售票網
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英國金牌製作團隊同時引進精湛的偶戲技術與 3D 投影，讓巨大的城堡巨龍震撼現身，打造更活潑、更搞笑的「放大版」視聽饗宴。對台灣觀眾而言，《史瑞克》不僅僅是一部動畫，它具有深遠的文化影響力。回顧2000年代初期，該片以適合每個年齡的劇情、搞笑的配音、諷刺美好童話故事，等惡搞姿態出世，讓大家十分著迷。
官方劇照與演出訊息一公開，產生兩極反應，有些人熱切期待，但也不少人看到由真人裝扮的「實體史瑞克」，爆笑直呼遭受視覺衝擊，表示「有些東西真的不該搞真人版出來」、「越看越像『觸極者』畫的哥布林」。無論是經典的重現或是幻滅，都代表「史瑞克」這股綠色旋風深受台灣人喜愛，舞台劇的魅力在於現場角色張力與服裝工藝的展現，這種「獵奇中帶有喜感」的風格也很符合《史瑞克》的靈魂。
📌演出時間： 2026年11月20日～2026年11月29日，共13場
📌演出地點： 臺北表演藝術中心 大劇院
📌主辦單位： 聯合數位文創
📌早鳥啟售： 5/27（三）中午 12:00 限時啟售
📌購票通路： udn 售票網