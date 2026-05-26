我是廣告 請繼續往下閱讀

潤泰集團總裁尹衍樑今（26）日凌晨辭世，睿能創意（Gogoro）在官網首頁放上尹衍樑的照片，撰文寫下「您的遠見，開啟了我們對未來的想像，謝謝您，我們敬愛的尹衍樑博士」。Gogoro下午表示，全體員工深感哀悼與不捨，也感念尹衍樑多年來對公司的信任與提攜。Gogoro指出，尹衍樑不只是公司創立初期最關鍵的支持者之一，也是推動台灣電動機車產業發展的重要力量。公司將延續尹衍樑對永續未來的期待，持續深耕電動機車產業，朝淨零轉型目標前進。針對外界關心營運狀況，Gogoro也強調，目前公司經營一切正常。尹衍樑生前扶持Gogoro，Gogoro創辦人陸學森在公司成立之初銷售不穩，尹衍樑全力相挺，給予資金和金援。尹衍樑多次表達對Gogoro的支持，認為Gogoro打造永續城市的願景值得肯定，為台灣淨零轉型貢獻力量。