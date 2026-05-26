記得儲水備用！根據台灣自來水公司最新公告，5月27日（週三）在桃園市、台中市以及南投縣、屏東縣、宜蘭縣、台東縣上述6縣市部分地區將實施停水，原因包含管線汰換、漏水搶修工程等，最長影響時間長達9小時。《NOWNEWS今日新聞》統整全台灣各縣市5月27日停水影響範圍與時間，讓民眾迅速掌握是否影響到自家供水情況。
◼︎桃園市5月27日停水範圍一次看
🕦停水時間：5月27日上午10時至下午18時 (共8小時)
停水原因：新裝工程，斷管連絡
📍影響區域
大園區：吳厝路、和平西路一段、崙后路、聖德北路。
🕦停水時間：5月27日上午10時至下午16時 (共6小時)
停水原因：管線遷移停水施工
📍影響區域
蘆竹區：中油街、高鐵橋下桃園段道路(含周邊巷道)。
🕦停水時間：5月27日上午09時至晚間18時 (共9小時)
停水原因：汰換管線工程
📍影響區域
觀音區：保障里、草漯里/忠孝路1200巷(皆含其巷道)
◼︎台中市5月27日停水範圍一次看
🕦停水時間：5月27日上午08時30分至下午17時30分(共9小時)
停水原因：汰換管線工程
📍影響區域
北屯區：大連路二段、崇德二路二段、崇德五路、崇德路二段、梅川東路五段、河北一街、河北二街、河北東街、河北西街、河北路三段、河北路二段。
降壓區域
北屯區：崇德五路、崇德六路、崇德路二段、松竹北二街、松竹南街、梅川東路五段、河北三街、河北路三段。
🕦停水時間：5月27日上午13時至下午17時(共4小時)
停水原因：汰換管線工程
📍影響區域
南區：福田一街、福田路。
◼︎南投縣5月27日停水範圍一次看
🕦停水時間：5月27日上午08時至下午17時(共9小時)
停水原因：汰換管線工程
📍影響區域
仁愛鄉：大同村。
◼︎屏東縣5月27日停水範圍一次看
🕦停水時間：5月27日上午08時至下午17時(共9小時)
停水原因：漏水調查、水量計埋設作業停水施工
📍影響區域
枋寮鄉：內寮村、隆山村/建興東路以南、北勢溪以東、隆山路以西、中正大路以北。
◼︎宜蘭縣5月27日停水範圍一次看
🕦停水時間：5月27日下午13時至下午17時(共4小時)
停水原因：用戶新裝工程
📍影響區域
三星鄉：大隱十二路。
◼︎台東縣5月27日停水範圍一次看
🕦停水時間：5月27日上午09時至下午17時(共8小時)
停水原因：破管搶修造成停水
📍影響區域
金峰鄉：正興村。
🕦停水時間：5月27日上午08時至下午17時(共9小時)
停水原因：汰換管線工程
📍影響區域
臺東市：四維路二段、強國街、開封街。
❗停水注意事項
為減少停水期間對日常生活的影響，同時讓後續復水流程更順暢，台灣自來水公司建議，用戶可在停水前至少提前6小時做好儲水準備；而在停水期間，務必要將抽水馬達電源關閉，避免設備空轉導致損壞，甚至提高發生火災的風險。等到恢復供水時，則可先將家中各處水龍頭打開排氣，有助於水流更快恢復穩定。
另外，由於不同地區的地勢高低與管線配置有所差異，位於管線末端、高樓層或地勢較高的住戶，水壓回升通常會較慢，可能需要多等待一段時間。若供水已恢復但家中仍無水可用，建議盡快聯繫台水公司，由專人進一步協助排除問題。
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🕦停水時間：5月27日上午10時至下午18時 (共8小時)
停水原因：新裝工程，斷管連絡
📍影響區域
大園區：吳厝路、和平西路一段、崙后路、聖德北路。
停水原因：管線遷移停水施工
📍影響區域
蘆竹區：中油街、高鐵橋下桃園段道路(含周邊巷道)。
停水原因：汰換管線工程
📍影響區域
觀音區：保障里、草漯里/忠孝路1200巷(皆含其巷道)
🕦停水時間：5月27日上午08時30分至下午17時30分(共9小時)
停水原因：汰換管線工程
📍影響區域
北屯區：大連路二段、崇德二路二段、崇德五路、崇德路二段、梅川東路五段、河北一街、河北二街、河北東街、河北西街、河北路三段、河北路二段。
降壓區域
北屯區：崇德五路、崇德六路、崇德路二段、松竹北二街、松竹南街、梅川東路五段、河北三街、河北路三段。
停水原因：汰換管線工程
📍影響區域
南區：福田一街、福田路。
🕦停水時間：5月27日上午08時至下午17時(共9小時)
停水原因：汰換管線工程
📍影響區域
仁愛鄉：大同村。
🕦停水時間：5月27日上午08時至下午17時(共9小時)
停水原因：漏水調查、水量計埋設作業停水施工
📍影響區域
枋寮鄉：內寮村、隆山村/建興東路以南、北勢溪以東、隆山路以西、中正大路以北。
◼︎宜蘭縣5月27日停水範圍一次看
🕦停水時間：5月27日下午13時至下午17時(共4小時)
停水原因：用戶新裝工程
📍影響區域
三星鄉：大隱十二路。
🕦停水時間：5月27日上午09時至下午17時(共8小時)
停水原因：破管搶修造成停水
📍影響區域
金峰鄉：正興村。
停水原因：汰換管線工程
📍影響區域
臺東市：四維路二段、強國街、開封街。
為減少停水期間對日常生活的影響，同時讓後續復水流程更順暢，台灣自來水公司建議，用戶可在停水前至少提前6小時做好儲水準備；而在停水期間，務必要將抽水馬達電源關閉，避免設備空轉導致損壞，甚至提高發生火災的風險。等到恢復供水時，則可先將家中各處水龍頭打開排氣，有助於水流更快恢復穩定。
另外，由於不同地區的地勢高低與管線配置有所差異，位於管線末端、高樓層或地勢較高的住戶，水壓回升通常會較慢，可能需要多等待一段時間。若供水已恢復但家中仍無水可用，建議盡快聯繫台水公司，由專人進一步協助排除問題。