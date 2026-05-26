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◼︎桃園市5月27日停水範圍一次看

▲桃園市大園區5月27日停水影響範圍。（圖／台灣自來水公司）

▲桃園市蘆竹區5月27日停水影響範圍。（圖／台灣自來水公司）

▲桃園市觀音區5月27日停水影響範圍。（圖／台灣自來水公司）

◼︎台中市5月27日停水範圍一次看

降壓區域

▲台中市北屯區5月27日停水影響範圍。（圖／台灣自來水公司）

▲台中市南區5月27日停水影響範圍。（圖／台灣自來水公司）

◼︎南投縣5月27日停水範圍一次看

▲南投縣5月27日停水影響範圍。（圖／台灣自來水公司）

◼︎屏東縣5月27日停水範圍一次看

▲屏東縣5月27日停水影響範圍。（圖／台灣自來水公司）

◼︎宜蘭縣5月27日停水範圍一次看

▲宜蘭縣5月27日停水影響範圍。（圖／台灣自來水公司）

◼︎台東縣5月27日停水範圍一次看

▲台東縣金峰鄉5月27日停水影響範圍。（圖／台灣自來水公司）

▲台東縣台東市5月27日停水影響範圍。（圖／台灣自來水公司）

停水注意事項

記得儲水備用！根據台灣自來水公司最新公告，5月27日（週三）在桃園市、台中市以及南投縣、屏東縣、宜蘭縣、台東縣上述6縣市部分地區將實施停水，原因包含管線汰換、漏水搶修工程等，最長影響時間長達9小時。《NOWNEWS今日新聞》統整全台灣各縣市5月27日停水影響範圍與時間，讓民眾迅速掌握是否影響到自家供水情況。停水原因：新裝工程，斷管連絡大園區：吳厝路、和平西路一段、崙后路、聖德北路。停水原因：管線遷移停水施工蘆竹區：中油街、高鐵橋下桃園段道路(含周邊巷道)。停水原因：汰換管線工程觀音區：保障里、草漯里/忠孝路1200巷(皆含其巷道)停水原因：汰換管線工程北屯區：大連路二段、崇德二路二段、崇德五路、崇德路二段、梅川東路五段、河北一街、河北二街、河北東街、河北西街、河北路三段、河北路二段。北屯區：崇德五路、崇德六路、崇德路二段、松竹北二街、松竹南街、梅川東路五段、河北三街、河北路三段。停水原因：汰換管線工程南區：福田一街、福田路。停水原因：汰換管線工程仁愛鄉：大同村。停水原因：漏水調查、水量計埋設作業停水施工枋寮鄉：內寮村、隆山村/建興東路以南、北勢溪以東、隆山路以西、中正大路以北。停水原因：用戶新裝工程三星鄉：大隱十二路。停水原因：破管搶修造成停水金峰鄉：正興村。停水原因：汰換管線工程臺東市：四維路二段、強國街、開封街。為減少停水期間對日常生活的影響，同時讓後續復水流程更順暢，台灣自來水公司建議，用戶可在停水前至少提前6小時做好儲水準備；而在停水期間，務必要將抽水馬達電源關閉，避免設備空轉導致損壞，甚至提高發生火災的風險。等到恢復供水時，則可先將家中各處水龍頭打開排氣，有助於水流更快恢復穩定。另外，由於不同地區的地勢高低與管線配置有所差異，位於管線末端、高樓層或地勢較高的住戶，水壓回升通常會較慢，可能需要多等待一段時間。若供水已恢復但家中仍無水可用，建議盡快聯繫台水公司，由專人進一步協助排除問題。