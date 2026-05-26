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台股加權指數今（26）日早盤一度來到4萬4千點大關，今年以來屢破新高，在人工智慧浪潮加持下漲勢迅猛，近日更超車印度成為全球市值第五大股市。這讓印度媒體也相當好奇，究竟這個比印度德里人口還少的國家，如何能超越印度成為第五大股票市場。根據彭博（Bloomberg）彙編的數據，截至週一（25日），台灣股市市值已攀升至4.95兆美元，超越近期不斷下滑的印度股市市值4.92兆美元，讓台灣股市如今已成為全球第5大股市，僅次於美國、中國、日本與香港。根據India Today報導，這項發展讓許多人感到驚訝，因為印度擁有更多上市公司、且是規模大上更多的經濟體、超過14億人口，以及全球成長最快的散戶投資人基礎之一。相比之下，台灣人口僅約2300萬。然而，全球投資人正愈來愈多地把資金投入台灣，同時從印度股市撤出數十億美元，印媒認為，原因完全可以歸因人工智慧。報導提到台積電帶來的影響，認為台灣崛起主要仍由全球最大半導體製造商台積電所推動，單單台積電就佔台灣基準股價指數近42%，顯示市場已高度集中於單一公司。且隨著全球對AI晶片的需求爆炸性成長，台積電股價今年已大漲49%。印媒有些吃味地認為，隨著人工智慧成為全球最大的投資主題，投資人大舉湧入半導體與AI相關市場，使台灣與韓國等製造中心獲得不成比例的利益。這股全球資本洪流大幅推升了台灣市場的價值。反觀印度市場面臨完全不同的問題，能源成本飆升、企業獲利成長放緩、外資持續賣超，以及缺乏直接與全球AI基礎建設熱潮相關的上市公司等問題。與台灣不同的是，印度目前尚未擁有在全球具主導地位、能吸引大量國際資本流入的上市半導體或AI硬體公司。此外，台灣超越印度的另一個主要原因，是外國投資人持續從印度股市撤資。由於市場擔憂原油價格上升、盧比疲弱、企業獲利成長放緩、某些產業估值偏高等因素，外國機構投資人今年已從印度市場撤出數十億美元，資金流出規模，甚至已超越去年的歷史紀錄。另一方面，伊朗衝突與全球能源價格上升，也加劇市場對印度進口成本與通膨前景的擔憂。印度近90%的原油需求仰賴進口，使其經濟極易受到油價衝擊影響。同時，印度盧比近期一度貶至接近1美元兌97盧比，之後才略有回升。印度市場屬於廣泛型、消費驅動型市場；而台灣市場則高度集中於出口導向的科技製造業。印媒引述證券市場分析師巴錫尼（Kranthi Bathini）的看法認為，目前的表現落後，與其說是印度市場故事出現結構性崩壞，不如說更與全球產業偏好以及短期總體經濟壓力有關。