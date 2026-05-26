近期因為前總統馬英九的基金會風波，讓失智症成為全台關注焦點。其實失智症已經成為現代文明病，截至 2026 年 5 月，全世界約有 5,700 萬名失智症患者。對此，在嘉義執業的神經內科醫師宋思權，就曾於去年在臉書發表一篇《假如有一天我得了失智症》，文章中列出 22 件希望親友能做到的事情，內容感動百萬人。
假如有一天我得了失智症！醫師列出「22件事」致家人
在嘉義執業超過 33 年的神經內科醫師宋思權，在臉書發表一篇《假如有一天我得了失智症》，列出 22 條內容給家人。這篇文章在網路上造成轟動，感動了無數網友，完整內容如下：
我最摯愛的家人們：
假如有一天我得了失智症，請幫我把這段話掛在我房間的牆上。我希望我還能看懂的時候，看見它，我會感到安心。等我看不懂了，它就成為你們愛我的方式。
1.每次你走進來，請先叫我的名字，告訴我你是誰。別問我：「你知道我是誰嗎？」我可能真的不知道，那會讓我慌張。
2.如果我活在另一個時間軸裡，請不要急著把我拉回來，請陪我待在那裡。也許那裡我比較快樂。
3.如果我說我們要去老朋友家吃飯，或者提到早已過世的親人，請微笑，跟我一起相信那是真的。
4.別和我爭辯。那個時候的我，真的分不清你說的對還是我記得的對。請用愛，讓我贏一回。
5.如果我認不出你了，請別受傷。不是我不愛你，是我的腦迴迷路了。
6.如果我忘了怎麼用湯匙，別急著餵我吃飯，請幫我繫上圍兜兜，試試看能不能讓我用手吃些東西。我小時候就是這樣吃的。
7.若你看到我焦慮、難過，請握著我的手。不要告訴我「不要想太多」，請陪我一起靜靜地坐著，或許可以一起唱首歌。
8.請不要把我當小孩。即使我失去了語言或理解，我的靈魂還是大人。
9.請讓我繼續做我喜歡的事：喝喝小酒、看點YouTube ，聽著有聲聖經。這可以勾起我許多美好的回憶。
10.好漢好提當年勇，即使你已經聽過無數次，那可能是我唯一還記得的。
11.如果我突然情緒失控，請別怪我。試著找出我不安的原因，那裡可能藏著我說不出口的痛。
12.請你用你希望被對待的方式對待我。那時候的我，也許只剩下被溫柔對待的感覺還在。
13.家裡請常備一點零食。如果我發脾氣，有可能是餓了但不會說。
14.如果你們在討論我，請當著我的面說話，而不是像我不存在一樣。
15.如果你已經無法全天候照顧我，請不要自責。那不是你的錯。我知道你愛我。
16.當我住進機構，請記得來看我。你的臉，我可能忘了，但我記得那份熟悉的溫度。
17.當我說錯人名、記錯事，請耐心一點。別嘆氣、別皺眉，那不是我故意的。
18.請讓我聽音樂。我喜歡的旋律，可能會比我的記憶更長壽。也請幫我戴上助聽器，我想聽得清楚。
19.如果我喜歡把東西帶來帶去，請幫我把它們放回原位。我不是小偷，只是需要安全感。
20.請盡可能帶我參加主日聚會，我也許只是沉默坐在角落，希望我仍享受那份敬虔與盼望。
21.請別吝嗇擁抱和握手。那些身體的連結，也許比語言更有力量。
22.最重要的是：請記得，我還是我。就算我不再是你記得的樣子，請你記得，我仍然是你愛的那個人。
宋思權也表示，當自己還能清楚地寫下這些句子時，願意為未來的自己先做一點準備，「願我那時候，能被這樣對待；願我那時候，也仍記得：我是有尊嚴的、被愛的，是神手中的人。」
失智症有預防機會！14 項「可以努力改善」的危險因子
宋思權醫師近期也提到，國際最知名的醫學期刊《刺胳針》（Lancet）2024 年更新了一件很重要的事：失智症其實有將近一半是可以預防的。
目前醫學界已整理出 14 項「可以努力改善」的失智危險因子：教育程度不足、聽力障礙、高血壓、高 LDL 膽固醇、糖尿病、肥胖、抽菸、過量飲酒、憂鬱症、缺乏運動、社交孤立、空氣污染、頭部外傷，還有視力障礙沒有好好矯正。
這 14 項，每一項都是可以「做些什麼」的事情。所以失智症並不只是「老了自然會得」，更不是「得了就沒辦法」。而且，預防這件事要趁早：從中年，甚至更早就開始才有意義。
宋思權醫師也提到，神經醫學最近有個讓人振奮的進展。有一種叫做 p-tau217 的血液指標，可能在還沒有任何症狀之前，就偵測到阿茲海默症相關的腦部變化；研究顯示，最早甚至能提前二十幾年。這代表一個根本性的轉變：從「發病後才來治療」，走向「還沒發病就提早知道、提早預防」。
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在嘉義執業超過 33 年的神經內科醫師宋思權，在臉書發表一篇《假如有一天我得了失智症》，列出 22 條內容給家人。這篇文章在網路上造成轟動，感動了無數網友，完整內容如下：
我最摯愛的家人們：
假如有一天我得了失智症，請幫我把這段話掛在我房間的牆上。我希望我還能看懂的時候，看見它，我會感到安心。等我看不懂了，它就成為你們愛我的方式。
1.每次你走進來，請先叫我的名字，告訴我你是誰。別問我：「你知道我是誰嗎？」我可能真的不知道，那會讓我慌張。
2.如果我活在另一個時間軸裡，請不要急著把我拉回來，請陪我待在那裡。也許那裡我比較快樂。
3.如果我說我們要去老朋友家吃飯，或者提到早已過世的親人，請微笑，跟我一起相信那是真的。
4.別和我爭辯。那個時候的我，真的分不清你說的對還是我記得的對。請用愛，讓我贏一回。
5.如果我認不出你了，請別受傷。不是我不愛你，是我的腦迴迷路了。
6.如果我忘了怎麼用湯匙，別急著餵我吃飯，請幫我繫上圍兜兜，試試看能不能讓我用手吃些東西。我小時候就是這樣吃的。
7.若你看到我焦慮、難過，請握著我的手。不要告訴我「不要想太多」，請陪我一起靜靜地坐著，或許可以一起唱首歌。
8.請不要把我當小孩。即使我失去了語言或理解，我的靈魂還是大人。
9.請讓我繼續做我喜歡的事：喝喝小酒、看點YouTube ，聽著有聲聖經。這可以勾起我許多美好的回憶。
10.好漢好提當年勇，即使你已經聽過無數次，那可能是我唯一還記得的。
11.如果我突然情緒失控，請別怪我。試著找出我不安的原因，那裡可能藏著我說不出口的痛。
12.請你用你希望被對待的方式對待我。那時候的我，也許只剩下被溫柔對待的感覺還在。
13.家裡請常備一點零食。如果我發脾氣，有可能是餓了但不會說。
14.如果你們在討論我，請當著我的面說話，而不是像我不存在一樣。
15.如果你已經無法全天候照顧我，請不要自責。那不是你的錯。我知道你愛我。
16.當我住進機構，請記得來看我。你的臉，我可能忘了，但我記得那份熟悉的溫度。
17.當我說錯人名、記錯事，請耐心一點。別嘆氣、別皺眉，那不是我故意的。
18.請讓我聽音樂。我喜歡的旋律，可能會比我的記憶更長壽。也請幫我戴上助聽器，我想聽得清楚。
19.如果我喜歡把東西帶來帶去，請幫我把它們放回原位。我不是小偷，只是需要安全感。
20.請盡可能帶我參加主日聚會，我也許只是沉默坐在角落，希望我仍享受那份敬虔與盼望。
21.請別吝嗇擁抱和握手。那些身體的連結，也許比語言更有力量。
22.最重要的是：請記得，我還是我。就算我不再是你記得的樣子，請你記得，我仍然是你愛的那個人。
宋思權也表示，當自己還能清楚地寫下這些句子時，願意為未來的自己先做一點準備，「願我那時候，能被這樣對待；願我那時候，也仍記得：我是有尊嚴的、被愛的，是神手中的人。」
宋思權醫師近期也提到，國際最知名的醫學期刊《刺胳針》（Lancet）2024 年更新了一件很重要的事：失智症其實有將近一半是可以預防的。
目前醫學界已整理出 14 項「可以努力改善」的失智危險因子：教育程度不足、聽力障礙、高血壓、高 LDL 膽固醇、糖尿病、肥胖、抽菸、過量飲酒、憂鬱症、缺乏運動、社交孤立、空氣污染、頭部外傷，還有視力障礙沒有好好矯正。
宋思權醫師也提到，神經醫學最近有個讓人振奮的進展。有一種叫做 p-tau217 的血液指標，可能在還沒有任何症狀之前，就偵測到阿茲海默症相關的腦部變化；研究顯示，最早甚至能提前二十幾年。這代表一個根本性的轉變：從「發病後才來治療」，走向「還沒發病就提早知道、提早預防」。