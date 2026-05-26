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中華職棒中信兄弟今（26）日進行異動，註銷美國籍洋投黎克（Nick Nelson），成為本季首位遭註銷的外籍投手，另註冊新洋投菲力士（Felix Pena）。黎克一軍出賽7場，吞下5敗，防禦率4.91，近期傳出右手手肘韌帶拉傷，最少2週無法投球；新洋投菲力士去年效力統一7-ELEVEn獅，開季後加盟兄弟，二軍累積1勝1敗、防禦率3.79，本周有望升上一軍加入先發輪值。現年30歲的黎克去年效力日本職棒（NPB）阪神虎隊，專司後援，共繳出2勝1敗、7中繼，防禦率1.93的成績，但季末未與阪神隊續約，今年來台發展加盟「黃衫軍」兄弟。黎克來台後以先發投手角色出賽，但表現不盡理想，前2戰皆僅投4局就退場，防禦率一度高達11.25，隨後被調往中繼發展。經過中繼端的調整，黎克回到先發輪值，連3場比賽都投超過5局，防禦率也下降至4.91，但仍是一勝難求，且吞下5敗。5月3日兄弟將黎克下放二軍，近日則傳出有傷勢出現，日前兄弟總教練平野惠一受訪時表示，黎克為右手肘韌帶拉傷，最少2週無法投球。總計黎克在一軍出賽7場（5場先發），共投29.1局失18分（16責失分），防禦率4.91，戰績為0勝5敗。兄弟今日確定將黎克註銷，成為本季首位「領機票」的洋投。兄弟另註冊洋投菲力士，本季在二軍出賽4場，拿下1勝1敗，投19局失11分（8責失分），防禦率3.79。兄弟明日起將迎接單週5連戰，依序交手台鋼雄鷹與富邦悍將，目前一軍洋投羅戈（Nivaldo Rodriguez） 、德保拉（Jose De Paula），菲力士有機會在本週就升上一軍加入輪值。