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洛杉磯道奇隊於台灣時間今（26）日主場迎戰科羅拉多落磯隊。道奇球團賽前拉上傷復回歸的老將奇凱·赫南德茲（Kiké Hernández），並將艾斯皮納（Santiago Espinal）指定讓渡（DFA）。這項異動一度讓近期陷入打擊低潮的韓國好手金慧成（Hyeseong Kim）面臨下放3A危機，但他今天先發敲1安，兩度上壘、跑回2分，外加多次穩健防守，原本追打壞球的問題明顯改善，一掃昨天吞下3K的陰霾成功開啟「選球眼」保送上壘，該局道奇追平比數最後逆轉獲勝，金慧成再度向教練團證明自己的價值。在今天賽前，道奇公布26人新名單，迎回赫南德茲（Kiké Hernández），送走近期打擊率下探0.220的艾斯皮納（Santiago Espinal），原本被外界認為可能遭到下放的金慧成，繼明星游擊手貝茲（Mookie Betts）回歸風暴後再度逃過一劫。在今天道奇對上落磯這場關鍵的內野生存戰中，金慧成頂住壓力以先發「第8棒、二壘手」出戰。3局上半，他連續秀了兩次扎實的防守，先是穩穩刺殺洛磯隊麥卡錫（James McCarthy），接著在2出局後處理掉朱利安（Edouard Julien）的滾地球，展現極高防守穩定度。隨後3局下半，金慧成作為首名打者，在1好球後抓中洛磯先發投手高登（Tanner Gordon）內角低處的滑球，敲出右外野安打上壘。緊接著第9棒的赫南德茲轟出左外野二壘安打，一壘上的金慧成展現招牌「快腿」，瘋狂繞壘一馬當先滑回本壘，為道奇跑回兩隊的先馳得點。雖道奇隨後遭逆轉，並在7局上被洛磯隊托瓦爾（Ezequiel Tovar）敲出中外野陽春砲，陷入1：3落後。不過7局下半，金慧成再度發起反攻號角，在史密斯（Will Smith）保送後，金慧成面對投手梅希亞（Juan Mejía）時「選球眼」終於恢復，一掃昨天吞下3K的陰霾，選到保送上壘。最終被送上三壘的金慧成，靠著第2棒貝茲（Mookie Betts）的左外野高飛犧牲打，再度神速奔回本壘，將比數扳成3：3平手，道奇最後則以5：3逆轉。金慧成今天3打數敲1安、跑回2分，賽季打擊率微幅調整至0.257，共敲出29支安打、跑回15分，目前OPS為0.653。金慧成今天回穩，繳出全能表現也讓韓媒《Sports Chosun》讚他，「這就是金慧成生存的理由」，還能繼續坐穩道奇大聯盟的26人名單。