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▲出自台灣的奧斯卡金像獎導演李安（如圖），近期被粉絲聯想，和黃仁勳長得很像，而且兩人都是對太太專情的好男人。（圖／金馬執委會提供）

項目 李安（Ang Lee） 黃仁勳（Jensen Huang） 出生 1954年（現年71歲） 1963年（現年63歲） 代表成就 首位榮獲奧斯卡最佳導演的華人 代表作：《臥虎藏龍》、《斷背山》、《少年Pi的奇幻漂流》，享譽國際影壇。 全球AI教父、輝達（NVIDIA）創辦人 帶領輝達市值屢創奇蹟，成為全球科技與人工智慧的絕對霸主。 最高學歷 美國紐約大學（NYU） 電影製作碩士 美國史丹佛大學（Stanford University） 電子工程碩士 結婚年份 1983年 與林惠嘉結婚 1987年 與Lori 结婚 寵妻心法 這輩子最幸福的事，就是娶到了林惠嘉。 生命中唯一的初戀，就是我的太太。





輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳近日回台，一舉一動全台都關注。除了逛夜市、吃美食與科技動向，近期在社群平台 Threads（脆）上，有脆友發現，黃仁勳怎麼跟奧斯卡金像獎導演李安撞臉？從外貌分析兩位台灣之光，除了臉型與神韻激似，也讓人聯想起他們的共通點，都是對太太極度專情的好男人，太太也是他們成功背後的女人。脆友們發文點出兩人的神似細節，笑稱兩人溫和的氣質簡直是同一個模子刻出來，「兩人都是偏圓且飽滿的臉型，看起來溫和、沒有攻擊性，髮色也都是灰灰白白的感覺，連笑起來時眼角的魚尾紋都超像！因為他們都是台灣人嗎？」除了外表上的有趣討論，更令人驚喜的是，兩位男士都有一段閃瞎眾人的專情愛情故事。兩人在事業上各自攀上巔峰，也都是在美國求學時認識太太，之後交往到步入禮堂，太太成為他們人生裡的支柱，而他們也都是對太太專情的當代典範。說起黃仁勳和太太的故事，有在關注黃仁勳逛夜市動態的朋友，應該會留意到他身邊有一名氣質高雅的外國女子，那就是他的美國太太Lori。黃仁勳過去曾多次公開表示，Lori是他的初戀，也是他這輩子唯一談過戀愛的女人。兩人相識於美國奧勒岡州立大學時期，當時17歲的黃仁勳對大他2歲的Lori 一見鍾情，兩人交往5年後步入禮堂，結婚超過40年依然相愛。黃仁勳成名後，多次在公開演講與國際記者會放閃，對全世界宣告他生命中唯一的初戀就是太太。就連他為什麼會選擇穿黑皮衣，還變成他的招牌形象，也是太太親手挑選的愛心穿搭，從裡到外都純情。李安與太太林惠嘉的愛情故事是電影界的浪漫傳奇。兩人同樣在美國留學時相識相戀，林惠嘉是伊利諾大學的微生物學博士，個性理智、獨立且強大。李安當時讀的是伊利諾大學的戲劇系。最為人津津樂道的，是李安隨後赴紐約大學學電影，在畢業後曾歷經6年無片可拍的低谷期，那段日子他成了全職家庭主夫，負責買菜、做飯、帶小孩，全靠太太微薄薪水撐起家計。當時李安一度想放棄電影夢去改學電腦，林惠嘉得知後卻生氣地訓斥他：「學電腦的人那麼多，不差你一個李安！你該去拍電影。」 因為有這種程度的信任與支持，才有後來的李安。所以李安功成名就後，每次上台領獎，第一句話永遠是感謝太太，他曾多次公開表示，這輩子最幸福的事，就是娶到了林惠嘉。