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▲舞台活動精彩不間斷，大小朋友玩得不亦樂乎。（圖／高市府觀光局提供）

▲「毛小孩漫食活動」萌寵覓食模樣溫馨有趣。（圖／高市府觀光局提供）

由高市府觀光局主辦的「2026豆陣來寮寮」觀光推廣活動已圓滿落幕。為期兩日的活動成功結合大寮紅豆、菱角及紅磚產業文化，並規劃闖關遊戲、DIY手作、市集展售及舞台演出，打造兼具趣味與文化體驗的親子盛會，吸引逾千組親子家庭共襄盛舉。深耕東高雄的在地建商「祥傑建設」也以實際行動跨界響應，具體展現企業落實地方共好的精神。高市府觀光局長高閔琳表示，大寮擁有豐富農村資源與深厚文化底蘊，除了紅豆、菱角、白米等優質農產外，也保留歷史悠久的紅磚產業與傳統聚落文化，極具深度旅遊潛力。今年「豆陣來寮寮」透過親子互動體驗、農產知識闖關與在地文化結合，希望讓更多民眾認識大寮、走進大寮，感受農村文化的獨特魅力。兩天舞台活動精彩不間斷，除安排糖果星球派對、小丑氣球互動秀及多組街頭藝人輪番演出，以音樂、唱跳與互動遊戲炒熱現場氣氛，更特別規劃「毛小孩漫食活動」，讓大小朋友、毛家人都玩得不亦樂乎。為實質回饋鄉里並支持在地農業，祥傑建設此次全力響應大寮區農會，現場贊助高達600份的在地「紅豆冰淇淋」，讓參與民眾透過舌尖體驗大寮農產魅力。此外，考量民眾實際生活需求，祥傑建設更提供電鍋、直頻交流扇、智能氣炸鍋及吹風機等多款實用小家電作為活動抽獎大禮。祥傑建設表示，此次贊助實用生活家電，正是將企業重視「居家實用機能」的建築理念，轉化為敦親睦鄰、關懷社區的具體行動，也期盼透過挹注民間資源，為地方觀光盛事增添亮點。