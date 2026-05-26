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輝達執行長黃仁勳昨天表示，台灣的製造業正在快速發展，需要更多的能源，並強調如果沒有能源，就無法實現經濟成長。對此，民進黨台北市長參選人沈伯洋今（26）日回應，檢討能源政策跟檢討變電所，這其實是兩件事，輝達執行長黃仁勳其實昨天提到的是「Energy」不是講「Electricity」；對此，粉專政客爽直呼，「笑死，沈伯洋對黃仁勳已讀亂回」。政客爽今日在臉書發文表示，昨晚黃仁勳被記者問到「台灣能源基礎設施是否足夠因應未來北士科的人工智慧（AI）資料中心需求？」時回應，「台灣的製造業成長強勁，全世界對台灣的晶片和電腦的需求也很強勁，加上台灣需建造更多AI資料中心，因此台灣需要更多能源！」；黃仁勳又對記者強調，「沒有能源就沒有經濟成長」。對於輝達進駐北士科引發用電討論，蔣萬安認為問題在於國家能源政策，有在野批評沈伯洋反核是「絆腳石」，對此沈伯洋表示，檢討能源政策跟檢討變電所，這其實是兩件事，那輝達執行長黃仁勳其實昨天提到的是「Energy」不是講「Electricity」。政客爽指出，從前後語意可以看出來，黃仁勳講的能源就是「電力」，電力就是能源經過轉化後的一種「形式」，結果沈伯洋被問到這問題居然回「黃仁勳說的是Energy(能源)，不是電力electricity」。政客爽狠酸，「原來 NVIDIA 的 H100 晶片不是吃電（Electricity）的，是吃能源（Energy）的！那建議經濟部以後蓋電廠不如蓋『語意分析廠』，只要我們把字選對了，台灣就再也不缺電了！」政客爽也開嗆，「另外，沈伯洋好像英文也有點問題，發電的『電』，英文不是用electricity而是power，例如台電全名是Taiwan Power Company。當然我英文沒有沈伯洋好，歡迎大家來解釋。」對此，網友們也紛紛留言表示，「電力不是由能源來的嗎」、「他真的太適合去高雄當市長了」、「他又在教黃仁勳做事了，好像全世界他最帥最懂，他基礎物理0分！」、「energy不是electricity，沈伯洋不是木村拓哉」、「阿不是說缺電，那就提供能源來吧！」。