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台中市公車每年高達8,000件的異常發車與過站不停投訴，市議員張芬郁今(26)日議會總質詢指出，日前有9位長輩在大里區大突寮站遭遇連續兩班公車過站不停，被迫改搭計程車返家。交通局長葉昭甫回應，針對過站不停將調閱影像及GPS，屬實必將開罰，但若依年運量8,000萬人次來看，該民怨數據比例仍屬少數。投訴人鄭姓民眾表示，昨晚8點左右，她與鄰居共9人（年齡介於60至80多歲）參加完活動後，前往大里區中興路的大突寮站準備搭乘131號公車返家。期間1人先搭乘200號公車離開，剩餘8人則留在現場繼續等待。未料在晚間8點半與9點半左右，接連兩班公車駛來，儘管該站牌燈光明亮且眾人皆有舉手，公車卻皆過站不停。部分長輩因不堪久候先改搭計程車，其餘4人折騰到超過10點才順利返家。鄭姓民眾氣憤質疑，當時車上乘客極少，駕駛不可能沒看見，令人懷疑是故意不載老人。議員張芬郁指出，台中市公車異常發車及過站不停的案件每年高達8,000件，等同平均每天發生22件。張芬郁痛批，公車到站不停的行為極其惡劣，交通局卻任由亂象一再發生，讓原本美意的免費公車反而變成「最貴的公車」。她要求交通局長與市長應將心比心，思考若是自己的父母在路邊等不到車會作何感想，並督促市府務必提出具體改善方案。交通局長葉昭甫表示，市府針對公車發車準點率皆有主動稽核，審計數據並無問題；然而「過站不停」因系統無法即時反應，必須依賴民眾主動投訴。交通局在接獲通報後，皆會調閱車內外影像及GPS軌跡進行判斷，若確認有「應停未停」之實，將依契約規定對業者進行裁罰。張芬郁質疑，若交通局有落實裁罰，為何每年異常件數仍居高不下？葉昭甫對此澄清，若從比例上來看，台中公車每年搭乘人次高達8,000萬人次，8,000件的異常比例相對而言仍屬少數。