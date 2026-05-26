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韓國UFC格鬥手出身的諧星金東炫，最近上節目自爆家庭大事，因為家裡已經陸續迎來三個小孩，因此下定決心「封機不再生」，沒想到才剛做完輸精管結紮手術回家，老婆馬上遞上一支「兩條線」驗孕棒，嚴肅地宣布懷上第四胎，讓他崩潰說：「被突破防線了。」金東炫和老婆宋夏律結婚8年，家中原本已有1子2女，再加上夫妻早就說好「三個剛剛好」， 因此他某次和老婆吵架後，腦袋一熱就跑去醫院結紮，決定從此正式「關機」，沒想到韓劇等級的劇情馬上發生。金東炫表示，自己才剛動完手術返家隔天，老婆突然表情嚴肅地拿出驗孕棒，「你一定會對我好的吧？」上面清清楚楚顯示兩條線，讓他瞬間當機：「我那時候真的懷疑人生。」現場來賓聽完笑翻狂虧：「根本是在關門前最後一秒滑壘成功！」金東炫苦笑表示，第四胎是在自己「封關」前就已經成功報到，「醫生關門的速度，還是輸給孩子來的速度。」不過他依舊開心表示，雖然完全不在計畫內，但仍覺得這孩子就是「上天送來的禮物」。事實上，金東炫近年從格鬥選手成功轉型綜藝藝人，靠著反差呆萌形象人氣暴漲，曾出演《大逃出》、《家師父一體》等節目，如今再度升格四寶爸，只好讓他乖乖認命賺奶粉錢：「看來這就是命運。」而他也透露寶寶將於今年10月誕生，屆時將能看到他在社群分享四寶爸混亂日常，讓許多觀眾相當期待。