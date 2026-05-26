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為慶祝農曆佛誕節，高雄菩薩功德會攜手多個團體舉辦「浴佛法會暨母親月公益園遊會」融合禮佛祈福、公益慈善、市政宣導與健康關懷，吸引眾多民眾熱情參與。這次活動由富邦人壽高天通訊處與高雄菩薩功德會協力規劃，並結合東金里辦公室、華山基金會、前金區消防分隊、高雄市政府警察局新興分局、國稅局鹽埕稽徵處、高雄市鹽埕稅捐分所及大同醫院、康博診所共同於東金公園舉辦。活動以莊嚴溫馨的浴佛儀式揭開序幕，民眾虔誠禮佛、祈福感恩，園遊會則設有20多個特色攤位，內容包含義剪、義賣、沙畫體驗、按摩推拿及健康諮詢等，兼具寓教於樂與公益服務功能；另由大同醫院及康博診所等醫療團隊提供義診與預防醫學諮詢。整場活動融合宗教文化、社區交流與公益精神，不僅增進民眾公共安全與生活知識，更展現跨界合作共同守護社區的力量，由民間企業與地方團體攜手合作的力量，更傳遞慈悲關懷、敦親睦鄰與弘揚孝道的正向價值，現場氣氛熱絡圓滿，獲得民眾一致好評。