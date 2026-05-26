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「捧現金照」震撼全台！韓螢煥身分被推上檯面

蕭旭岑「這說法」有落差 周軒：為何是他接觸中國台商捐款？

馬英九基金會爭議持續延燒，前國安會秘書長金溥聰昨（25）日召開記者會，公開一張前執行長蕭旭岑與中國全國台聯常務副會長、廈門台商協會會長韓螢煥「捧現金」的合照，引爆政壇震撼。儘管蕭旭岑緊急發聲澄清，不過，政治工作者周軒點出，蕭宣稱「不碰錢」是指不負責管理金流，他直言這說法跟金溥聰的層次還是有差。周軒表示，金溥聰公開照片後，隨即遭到多家親藍媒體開始猛烈批評，這樣的反應其實也在預期之中。他認為，金溥聰既然選擇將這張照片公諸於世，勢必早已評估過後續政治風暴與輿論反撲，但仍決定攤牌，代表背後問題恐怕遠比外界看到的更嚴重。周軒指出，從過去各種公開資訊來看，韓螢煥長期被視為中國對台商、乃至對國民黨的重要資源與訊息節點，原本應極度低調。然而，隨著這張照片曝光，韓螢煥如今被推上風口浪尖，「全台灣都知道他是誰了」。針對爭議，韓螢煥出面回應稱，當時是要捐款給馬英九本人，因此才將現金交給蕭旭岑。不過，周軒直言，蕭旭岑後續回應反而讓問題變得更大，尤其是蕭強調，「在基金會的工作本來就包含募款，所謂不碰錢，是不負責管理金流，而非完全不接觸捐款」，這番說法與先前外界認知有明顯落差。「坦白說，我如果是金老師，看到這句就笑了。」周軒直言，蕭旭岑的回應，跟金老師的層次還是有差，而真正的核心問題在於，韓螢煥這樣與中國關係密切的重要台商，為何在要捐款給馬英九個人時，會直接找上蕭旭岑？他質疑，這層關係與角色定位，蕭旭岑以及國民黨主席鄭麗文，可以解釋嗎？