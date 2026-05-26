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▲黃仁勳分享在夜市吃冰的照片，俏皮模樣還被笑說像AI合成。（圖／翻攝自IG@NVIDIA ）

「AI教父」黃仁勳近日再度來台，當然不忘造訪他最愛的夜市，還秀出俏皮的美食合照，讓不少粉絲都直呼超像AI合成。不少網友也在Threads分享在夜市偶遇黃仁勳的影片，其中一位網友遇到黃仁勳後，原本只是想打個招呼，沒想到黃仁勳為了買烤玉米，直接越過人群走到原PO旁邊，拿出千元大鈔，動用鈔能力，表示想買第一支玉米，還說可以幫所有人付錢，讓網友笑喊：「原來饒河夜市也有快速通關劵了。」一名網友在Threads分享於饒河夜市偶遇黃仁勳的影片，只見原本被保鑣包圍的他，眼睛迅速掃描到一個排很多人的烤玉米攤位，問大家買什麼後，便直直走上前，剛好站在原PO旁邊，然後掏出千元大鈔用英文喊：「我幫所有人買，我可以拿到第一個嗎？」一旁粉絲趕緊解釋已經都付過錢，但黃仁勳依然付了1000元，並表示：「沒關係，我再付一次。」便如願得到第一支玉米。一拿到玉米後，黃仁勳馬上大大的咬一口，不斷用台語大讚好吃，吃的同時也不忘超親民的跟一旁粉絲合照。而黃仁勳的鈔能力，也讓粉絲們都笑翻，「1000塊的玉米是其中含快速通關嗎」、「有錢人的世界果然不一樣，一隻玉米1000元，換到第一優先拿」、「示範如何正確禮貌的插隊。」由於黃仁勳這次是跟妻子與保鑣一起前往夜市，兩人也被捕捉到甜蜜放閃的畫面，不只牽手逛夜市，黃仁勳還在吃了玉米發現很好吃後，馬上轉身去找老婆，想要跟老婆分享美食，好感情讓大家都被閃翻。